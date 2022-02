La scelta dello Slavia Praga: l'ucraino Kacharaba capitano

Il 24 febbraio 2022, un giorno purtroppo storico per l'Ucraina. Invaso dalle truppe, il paese è alle prese con una situazione a dir poco dura. Anche il calcio ne paga le conseguenze, con il campionato sospeso e i giocatori ad attendere gli sviluppi dopo l'entrata nella nazione da parte dei vicini russi.

La federazione ucraina ha chiesto a FIFA e UEFA di intervenire, sospendendo le squadre russe da Europa League e qualificazioni Mondiali. Si vedrà. Intanto, però, lo Zenit San Pietroburgo scende in campo a Siviglia e i giocatori ucraini sono impegnati per il giovedì continentale. In tre, tutti protagonisti per diversi motivi.

L'unico a non scendere in campo è Yaroslav Rakitskiy, difensore ucraino che milita tra i russi dello Zenit San Pietroburgo. Reduce da una gara d'andata contro il Betis a dir poco difficile, è rimasto in panchina. Scelta tecnica o dovuta a ciò che accade in patria, non si sa.

Ruslan Malinovskyi ha invece guidato l'Atalanta agli ottavi, segnando due reti con il suo magico mancino in terra ellenica, contro l'Olympiacos. Doppietta in Grecia e maglia dopo il primo goal con la quale ha chiesto di fermare il conflitto attualmente in corso in Ucraina.

Veste invece la fascia da capitano nel match tra Slavia Praga e Fenerbahce, Taras Kacharaba, possente difensore della formazione ceca, nativo di Žydačiv. Arrivato lo scorso mese, è la prima volta che la indossa: scelta, quella da parte del club della capitale, con un significato importante.

Kacharaba, in prestito dallo Slovan Liberec, è stato accolto tra l'ovazione dei tifosi del Sinobo Stadium di Praga. Capitan Boril non è disponibile: ha chiuso la stagione anzitempo per un brutto infortunio.

Stanislav Tecl, il vice, è invece partito dalla panchina per il match di Conference League contro i turchi del Fenerbahce. Invece di affidare la fascia ad uno dei giocatori più esperti della formazione, il club ha scelto Kacharaba per dare un segnale.

Non solo, visto che al momento dell'inno dell'Europa League, con le squadre schierate, i giocatori dello Slavia Praga hanno indossato sopra la propria casacca una maglia gialla con il logo della federazione ucraina e la scritta: 'We stand with Ukraine'. Ovvero, noi stiamo con l'Ucraina.