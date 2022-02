Per lui, come per gli altri ucraini, non è stata una giornata che andrà via dalla testa facilmente: ma il calcio non si ferma. Rotola, la palla, alla ricerca di uno spazio d'evasione mentale, anche solo per qualche ora.

Ruslan Malinovskyi è regolarmente sceso in campo, in Grecia, nella sfida tra l'Atalanta e l'Olympiacos: sfida importantissima per la Dea per guadagnare l'accesso alle fasi successive di Europa League.

Il giocatore ucraino è andato a segno nel momentaneo 0-2 della formazione di Gasperini, servito in area da Koopmeiners: il suo mancino non ha lasciato scampo ai greci.

Esultando si è alzato la maglia nerazzurra e ha mostrato un messaggio contro il conflitto tra Ucraina e Russia.

"No War in Ukraine".

Pochissimi istanti dopo altro mancino, imprendibile, per lo 0-3 parziale e altra esultanza: nella giornata più difficile. Nella giornata più strana, Malinkovskyi alza la voce: la fa sentire, come tutti, contro il conflitto.