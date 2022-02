Rakitskiy, ucraino in forza allo Zenit: club in campo in Europa League

Mentre il mondo si interroga sulla questione Russia-Ucraina, il mondo va avanti. Anche il calcio continentale non si ferma, nonostante i dubbi sulla finale di Champions a San Pietroburgo, i playoff Mondiali che vedono impegnate le due Nazionali. Se il torneo interno ucraino è stato sospeso, in Europa League si gioca regolarmente. Gioca regolarmente lo Zenit di San Pietroburgo, nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Betis, in quel di Siviglia. Nel club russo anche Yaroslav Rakitskiy: ucraino.

Rakitskiy, centrale titolare dello Zenit in campionato e in Europa (in campo nelle due gare contro la Juventus in Champions League) è stato tra i giocatori a pubblicare sui social un post relativo a quanto sta succedendo in Ucraina. Un breve messaggio, ma di grande impatto:

"Sono ucraino. Pace, fermate la guerra".

Nella sfida d'andata a San Pietroburgo, Rakitskiy è stato probabilmente il peggiore in campo: ammonito dopo 7 minuti, in grossa difficoltà nei tre goal degli ospiti e sostituito all'intervallo. Non è chiaro se il classe 1989 verrà schierato titolare, sia per quanto sta accadendo, sia per gli innumerevoli errori nella gara persa contro il Betis una settimana fa.

Tre anni fa Rakitskiy era finito in prima pagina per avero perso il posto nella Nazionale Ucraina, di fatto dopo aver firmato con lo Zenit San Pietroburgo. Lo stesso selezionatore dell'Under 21, Rotan, non aveva nascosto la situazione venutasi a creare dopo la firma con il club russo:

L'articolo prosegue qui sotto

"Ora per Yaroslav sarà complicato essere di nuovo convocato in nazionale, ma credo che sappia perché questo succede".

L'ultima presenza di Rakitskiy con l'Ucraina è infatti datata fine 2018. La scelta di firmare con lo Zenit ed essere l'unico ucraino nella squadra di San Pietroburgo portò a dure reazioni anche tra i colleghi, tra cui il connazionale Artem Fedetsky.

Il difensore ed ormai ex collega di reparto della Nazionale di Kiev, giudicò la scelta come

"inammissibile. Qualsiasi cosa accada, bisogna rispettare il proprio popolo e la propria patria. Non ho parole e credo che per Shevchenko sarà molto complicato convocarlo di nuovo".

Lo stesso Rakitskiy si era reso conto di non avere più speranze di giocare con l'Ucraina e nell'autunno 2019 ha salutato definitivamente la rappresentativa via Instagram:

"Mi aspettavo una chiamata per entrare a far parte della squadra della nazionale ucraina per tutto l'anno, ma il calcio si è politicizzato. La paura e non le abilità calcistiche sono ciò che guida coloro che stanno dietro la selezione della nazionale. E' stato un onore per me difendere i colori dell'Ucraina, vi saluto".

Sono solo cinque i giocatori ucraini presenti nel massimo campionato russo: oltre a Rakitskiy, giocano la Premier Liga anche Denys Kulakov, Ivan Ordets, Dmytro Ivanisenya e Artem Polyarus. Nessuno di loro gioca nella Nazionale guidata da Oleksandr Petrakov e non lo ha fatto negli ultimi anni. Nessun giocatore russo milita invece nella Prem'er-Liha ucraina.