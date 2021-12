Siviglia-Barcellona 1-1: Araujo risponde al 'Papu' Gomez

Un pareggio che fa sorridere soprattutto il Real Madrid di Carlo Ancelotti che conserva così cinque punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice in campionato. Si è chiusa infatti sull’1-1 la sfida valida per il recupero del quarto turno di Liga che ha visto protagoniste il Siviglia secondo in classifica ed un Barcellona che resta attualmente fuori dalle posizioni che valgono un pass europeo.

Al Ramón Sánchez Pizjuán succede tutto nella prima frazione di gioco. Dopo una buona partenza dei blaugrana che puntano soprattutto su un prolungato possesso palla, sono i padroni di casa a trovare il vantaggio al 32’ con il ‘Papu’ Gomez che, servito da Rakitic, batte Ter Stegen con un bel destro di prima intenzione.

Il Barcellona trova subito la forza per reagire e al 45’, poco prima della fina della prima frazione, pareggia grazie ad un colpo di testa di Araujo sugli sviluppi di un corner.

Nel secondo tempo la partita resta equilibrata, ma per il Siviglia le cose si complicano al 64’ quando Koundé viene espulso dopo aver scagliato con le mani un pallone in pieno volto a Jordi Alba.

Il Barça di Xavi prova a trarre vantaggio dalla superiorità numerica e prima sfiora il vantaggio con Xavi e poi colpisce un palo all’84’ con Dembele.

L’assalto finale dei catalani non porta i frutti sperati. Contro un Siviglia in dieci e in affanno finisce 1-1.