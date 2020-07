Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Si conclude la la 36ª giornata di Serie A, che potrebbe laureare la Juventus campione: gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming.

La 36ª e terzultima giornata di si conclude con le ultime partite. La più importante all'Allianz Stadium, dove la , battendo la , conquisterebbe matematicamente il suo nono Scudetto consecutivo.

Gli occhi però sono puntati soprattutto sul 'Ferraris' dove il , che deve ancora conquistarsi la salvezza, affronterà l' che spera di accorciare sulla Juventus.

- sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti di 3 partite a giornata della Serie A. In televisione la sfida sarà trasmessa anche su Sky, al canale numero 209 del satellite, per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN. Gli abbonati potranno vedere la gara in diretta anche attraverso una moderna smart , accedendo al sito di DAZN oppure scaricando l'applicazione sul proprio pc, tablet o smartphone.

Altre squadre

Partita che ha poco da dire per il Bologna, tranquillamente salvo, mentre il Lecce deve assolutamente fare risultato pieno per alimentare le proprie residue speranze di salvezza.

Anche - , così come Bologna-Lecce, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Il medesimo discorso della gara del Dall'Ara va applicato a quella della Sardegna Arena tra gli uomini di Zenga e quelli di Gotti: la sfida sarà visibile in tv attraverso una smart tv ma anche al canale 209 di Sky, per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN. In alternativa, ancora una volta, gli abbonati potranno scaricare l'app di DAZN su dispositivi come pc, smartphone o tablet oppure godersi la partita sul sito dell'applicazione.

Per quanto riguarda la situazione di classifica delle due squadre, il Cagliari è matematicamente salvo nonostante una lunga serie di risultati negativi, mentre l'Udinese è quasi certa di partecipare alla Serie A anche nella prossima stagione.

La sfida tra e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, la partita sarà visibile al canale numero 253 del satellite. In alternativa, gli abbonati potranno godersi la gara dell'Olimpico in su SkyGo, il servizio gratuito messo a disposizione da Sky e utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet, oppure su Now Tv.

La Roma è attualmente quinta in classifica e già qualificata alla prossima edizione di . La Fiorentina è invece già salva e, dunque, non ha più nulla da chiedere al proprio campionato.

Anche - sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che in tv trasmetterà la gara del Mazza sia sul digitale terrestre (canale 485) che sul satellite (canale 254). Il match sarà visibile anche in streaming, utilizzando sul proprio pc, smartphone o tablet l'applicazione SkyGo, riservata agli abbonati, oppure attraverso Now Tv.

Gara che ha qualcosa da dire soltanto per il Torino, che non è ancora matematicamente salvo. La SPAL, invece, si sta già preparando mentalmente alla prossima stagione in Serie B.

- sarà trasmessa in diretta tv su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A (202 e 252 del satellite, 473 e 485 del digitale terrestre). La sfida del Bentegodi potrà essere seguita in streaming su Sky Go, la piattaforma messa a disposizione di tutti gli abbonati Sky su dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. In alternativa la gara sarà visibile anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti proposti.

La Lazio di Inzaghi, dopo un post-lockdown più complicato del previsto, è tornata a vincere nell'ultimo match contro il Cagliari: il Verona è chiamato invece a chiudere una stagione memorabile, che l'ha vista piazzarsi tra le rivelazioni della stagione.

Anche Juventus-Sampdoria sarà visibile in diretta su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport numero 251. I tifosi bianconeri e blucerchiati potranno inoltre seguire in diretta streaming la partita grazie a Sky Go, l'app scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Il match che potrebbe regalare il titolo alla Vecchia Signora potrà essere seguito anche su Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky.

Dopo tanti passi falsi la squadra di Sarri può chiudere i giochi nel proprio stadio, laureandosi ancora una volta Campione d' . Di fronte la Sampdoria di Ranieri, che dopo un ottimo post-lockdown naviga in acque tranquille.