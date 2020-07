SPAL-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Torino, a caccia della matematica salvezza, nel 36° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Data: 26 luglio 2020

Orario: 19.30

La SPAL di Gigi Di Biagio sfiderà in casa il Torino di Moreno Longo nella 35ª giornata di . Gli estensi, già matematicamente retrocessi in Serie B, sono ultimi in classifica con 19 punti e un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 26 sconfitte, i granata invece si trovano in 15ª posizione a quota 38, con un cammino di 11 successi, 5 pareggi e 19 k.o., e inseguono la salvezza matematica.

Emiliani e piemontesi si sono affrontati altre 17 volte in Serie A in casa dei biancazzurri, con una prevalenza di pareggi, 9, a fronte di 4 successi ciascuno per SPAL e Torino. Gli ultimi 5 confronti si sono conclusi tutti con un pareggio.

Gli estensi vengono da 6 sconfitte consecutive, i piemontesi invece hanno collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nella partita più recente contro il Verona.

Andrea Petagna è il bomber della SPAL con 12 goal segnati in questo campionato, 'Il Gallo' Belotti, invece, è il miglior marcatore del Torino con 16 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-TORINO

SPAL-Torino si giocherà la sera di domenica 26 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'epidemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere SPAL-Torino in diretta televisiva. La partita andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Il confronto SPAL-Torino sarà inoltre visibile in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguire la gara mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app sviluppata per sistemi Android e iOS.

Un'altra possibilità per tutti è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere la partita acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida SPAL-Torino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Di Biagio potrebbe confermare in attacco il tridente composto dagli esterni offensivi D'Alessandro e Strefezza e dal centravanti Cerri. Quest'ultimo potrebbe essere preferito a Petagna, destinato a lasciare la squadra per accasarsi al a fine stagione. A centrocampo Valdifiori potrebbe spuntarla su Missiroli nel ruolo di playmaker, con Murgia e Dabo al suo fianco come mezzali. Ancora out per infortunio il portiere Berisha, fra i pali agirà ancora Letica. Davanti a lui Tomovic e Sala saranno gli esterni bassi, mentre Vicari e Felipe dovrebbero formare la coppia centrale difensiva. Non sarà a disposizione l'ex della partita Bonifazi, squalificato.

Nel Torino Baselli e De Silvestri saranno gli unici indisponibili per infortunio. Davanti al portiere Sirigu, la difesa a tre dovrebbe vedere il ritorno dal 1' di Izzo, con al suo fianco N'Koulou e Bremer. Sulle due fasce agiranno Ola Aina a destra e Ansaldi a sinistra, mentre Meité e Rincon saranno i due interni. In attacco si va verso la conferma del tandem composto da Belotti e Zaza, con Verdi trequartista alle loro spalle.

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; D'Alessandro, Cerri, Strefezza.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ola Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.