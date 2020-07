Bologna-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce va a caccia di punti a Bologna nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Reduce dalle due sconfitte subite consecutivamente contro ed , il Bologna ospiterà il nel 36° turno di campionato per una sfida che mette in palio punti pesantissimi soprattutto per i salentini.

La compagine guidata da Sinisa Mihajlovic non ha di fatto più nulla da chiedere al torneo, visto che la salvezza è stata raggiunta con ampio anticipo, tuttavia i felsinei sono chiamati ad alzare la testa, dopo una serie di risultati deludenti. Negli ultimi cinque turni sono infatti stati appena due i punti messi in cascina, ovvero quelli figli dei pareggi ottenuti contro e Napoli.

Discorso diverso per il Lecce, che è viceversa chiamato a vincere per tenere vive le speranze di salvezza. Gli uomini di Fabio Liverani sono reduci dal fondamentale successo ottenuto contro il , ma il quartultimo posto è distante ancora quattro lunghezze. I salentini, che sono tornati alla vittoria dopo aver ottenuto un solo punto in tre uscite, dovranno quindi puntare al risultato pieno e sperare che arrivino buone notizie dagli altri campi.

La sfida del match di andata che ha visto protagoniste le due squadre, si è disputato lo scorso 22 dicembre ed ha visto imporsi il Bologna. Al Via del Mare è finita 3-2, con reti di Orsolini (doppietta), Soriano, Babacar e Farias.

In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-LECCE

Bologna-Lecce si giocherà il pomeriggio di domenica 26 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 17.15.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Bologna-Lecce in diretta . La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN Bologna-Lecce sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN sarà inoltre possibile per i suoi clienti vedere Bologna-Lecce in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsensto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo qualche minuto dalla fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Bologna-Lecce anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Il Bologna dovrebbe proporre Palacio come prima punta, supportato da Skov Olsen e Barrow. In mezzo spazio per Soriano e Medel insieme a Dominguez, mentra in porta Skorupski sarà difeso da Danilo e Tomiyasu come centrali e dai terzini Mbaye e Krejci.

4-3-2-1 di risposta per il Lecce, che si gioca la salvezza con Lapadula prima punta, supportato da Falco e Saponara: out Farias e Babacar. A centrocampo giocheranno dal 1' Petriccione, Mancosu e Majer. Donati e Rispoli agiranno sulle fasce, mentra avanti a Gabriel la solita coppia Lucioni-Paz.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Mancosu, Petriccione, Majer; Falco, Saponara; Lapadula.