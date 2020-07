Juventus-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Sampdoria si affrontano nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver fallito la conquista dello Scudetto a Udine, la Juventus ha davanti a se un altro match point: prossimo scoglio, la Sampdoria di Ranieri già salva nella 36ª giornata di .

La squadra allenata da Maurizio Sarri comanda la classifica ed è ad un passo dalla vittoria del nono titolo consecutivo, ma per farlo dovrà aggiungere un ultimo mattoncino alla propria cavalcata al vertice della classifica.

Qui tutte le informazioni su Juventus-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria si giocherà domenica 26 luglio 2020 alle ore 21:45. La penultima gara interna dei bianconeri si giocherà come di consueto allo Stadium di , a porte chiuse.

Juventus-Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport numero 251.

La partita tra Juventus e Sampdoria potrà essere seguita in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Su Goal sarà possibile seguire gli eventi più importanti del match tra Sampdoria e Juventus. Collegandovi sul portale già prima dell'inizio del match potrete trovare la diretta della gara, nonchè tutte le informazioni sulle formazioni. Racconto del match emozione dopo emozione, fino al triplice fischio finale.

Sarri ripropone Cuadrado a destra in difesa, ritrova Bonucci in mezzo dopo la squalifica e potrebbe riproporre Pjanic in cabina di regia. In attacco, Douglas Costa prenota una maglia nel tridente con Dybala e Ronaldo.

Ranieri non può contare sugli squalificati Colley e Vieira, nonchè sull'infortunato Ekdal. Nel 4-4-2 ci saranno Bonazzoli e Gabbiadini in avanti, con Depaoli e Jankto esterni di centrocampo. In mezzo giocheranno Thorsby e Linetty, con Bereszynski e Murru terzini. In porta Audero sarà difeso da Yoshida e Chabot.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini.