Cagliari-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese fa visita al Cagliari per la 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Terz'ultima giornata di campionato, con la sfida che mette faccia a faccia Cagliari e . Squadre che arrivano a questo appuntamento con un ultimo turno ben differente. Il Cagliari arriva dalla sconfitta contro la Lazio, mentre l'Udinese dalla vittoria a sorpresa contro la Juventus.

In classifica il Cagliari ormai non ha nulla da chiedere al campionato, con 42 punti ed una salvezza raggiunta. L'Udinese nonostante la vittoria contro la , dovrà ancora lottare per conquistarsi la salvezza.

Con 39 punti in classifica e 7 punti di vantaggio sul (che occupa la terz'ultima posizione) non ha ancora raggiunto la matematica certezza della salvezza. Ma certamente si è messa nelle migliori condizioni possibili...

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CAGLIARI-UDINESE

Cagliari-Udinese si disputerà domenica 26 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 19.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta tv la sfida Cagliari-Udinese. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN Cagliari-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La gara Cagliari-Udinese sarà inoltre visibile anche in diretta su DAZN pure su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsensto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo qualche minuto dalla fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Goal offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Cagliari-Udinese in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale, per non perdervi goal, eventi e azioni salienti della sfida della Sardegna Arena.

Dopo la sconfitta contro la , Zenga cercherà di dare nuovo smalto ai suoi uomini. Sempre indisponibili Nainggolan, Pavoletti, Oliva e Pellegrini. Simeone e Joao Pedro non si toccano in attacco, con Nandez invece confermato nel ruolo di mezzala. Difesa quasi obbligata con

Gotti deve valutare le condizioni di Lasagna, vittima di un problema muscolare: in caso di ulteriore forfait, Nestorovski affiancherà nuovamente Okaka. Walace play basso, in difesa out lo squalificato Troost-Ekong e maglia per Becao, De Maio e uno tra Samir o Nuytinck.Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.