Verona-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Verona e Lazio provano ad ottenere la miglior posizione possibile in campionato: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Una Lazio ormai certa del posto nella prossima (tranne in un rarissimo caso) va in casa del Verona, che dopo aver coltivato alcune speranze di raggiungere l' si accomoda nella zona centrale della classifica.

Grazie alla vittoria contro il Cagliari, infatti, la Lazio è ormai certa di chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni della classifica.

Ma c'è anche un altro obiettivo per la squadra di Simone Inzaghi: coltivare il sogno di Ciro Immobile, che insegue la Scarpa d'Oro ed il record di goal di Gonzalo Higuain in .

Nel match d'andata giocato il 5 febbraio, posticipato rispetto alla data originale a causa dello slittamento per la , Lazio e Verona non andarono oltre lo 0-0, in un periodo che vedeva i biancocelesti lottare testa a testa con la per lo Scudetto.

Qui tutte le informazioni su Verona-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VERONA-LAZIO

Verona-Lazio si giocherà domenica 26 luglio 2020 alle ore 19:30. La gara verrà disputata al Bentegodi, come ovvio deserto a causa del problema coronavirus, di Verona.

Il match tra Verona e Lazio sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A (202 e 252 del satellite, 473 e 485 del digitale terrestre).

Verona-Lazio potrà essere seguita in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Su Goal sarà possibile seguire gli eventi più importanti di Verona-Lazio. Collegandovi sul portale già prima dell'inizio del match potrete trovare la diretta della gara, nonchè tutte le informazioni sulle formazioni. Racconto del match emozione dopo emozione, fino al triplice fischio finale.

Il Verona deve fare i conti con le assenze di Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini: Salcedo favorito su Di Carmine per un posto in attacco, con Pessina e Borini alle loro spalle. Lazovic e Fararoni saranno gli esterni di centrocampo, con Veloso e Amrabat interni. Davanti a Silvestri giocheranno invece Rrahmani, Gunter ed Emperur.

La Lazio potrebbe varare un po' di turnover, anche perché Inzaghi deve ovviare alla squalifica di Lazzari, che sarà rimpiazzato da Marusic. In attacco Correa potrebbe affiancare Immobile, dopo essere entrato nel secondo tempo contro il . Cataldi insidia Parolo in cabina di regia.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Borini, Pessina; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.