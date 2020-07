Roma-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida la Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca sfida la Fiorentina di Beppe Iachini nella 36ª giornata di . I capitolini sono in lotta per il 5° posto con e e attualmente lo occupano con 61 punti, frutto di 18 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, con 2 lunghezze di vantaggio sui rossoneri e 5 sui partenopei. I toscani si trovano in 10ª posizione assieme a e a quota 43, con un cammino di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte.

Negli ottanta confronti casalinghi in Serie A con i viola, i giallorossi conducono con 37 vittorie, 28 pareggi e 15 k.o. Tuttavia nei due incroci più recenti la Lupa non è riuscita a superare i rivali, rimediando una sconfitta e un pareggio.

Il centravanti Edin Dzeko è il bomber dei giallorossi in campionato con 15 goal, mentre Federico Chiesa è il miglior marcatore dei toscani con 7 reti stagionali.

La Roma ha ottenuto 3 vittorie, fra cui la recente goleada contro la SPAL, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, la Fiorentina invece ha collezionato 2 pareggi, fra i quali quello nell'ultima partita con l'Inter, e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-FIORENTINA

Roma-Fiorentina si disputerà la sera di domenica 26 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 162ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

La sfida Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e numero ... del digitale terrestre).

Chi preferisse potrà seguire Roma-Fiorentina anche in diretta . I clienti Sky mediante Sky Go potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati, inoltre, potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, fra i vari eventi sportivi, offre anche la visione delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal avrete anche la possibilità di seguire Roma-Fiorentina in diretta testuale sul sito. Sul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

Paulo Fonseca dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto all'opera nelle ultime settimane. Davanti, alle spalle di Dzeko, potrebbero essere riproposti sulla trequarti Lorenzo Pellegrini e Carles Pérez. Scalpitano però Zaniolo e Perotti. A centrocampo Bruno Peres e Spinazzola dovrebbero essere i due esterni, con Cristante e il rientrante Veretout, che rileverà Diawara dopo il turno di squalifica, come interni. La difesa vedrà invece Mancini, Smalling e Kolarov davanti al portiere Pau López.

Iachini perde una pedina importante come Castrovilli, che salterà la gara per squalifica. Al suo posto a centrocampo potrebbe trovare spazio dal 1' Ghezzal come mezzala sinistra, con Duncan mezzala destra e Badelj in vantaggio per il ruolo di regista su Pulgar. A destra Lirola potrebbe rilevare Venuti, con Dalbert confermato sull'out di sinistra. In attacco Chiesa e Kouamé si candidano a rimpiazzare dal 1' Cutrone e Ribery. Dragowski non sta ancora bene e per questo fra i pali sarà confermato Terracciano, parso in gran forma contro l' . La difesa, infine, è praticamente scolpita, con Milenkovic, German Pezzella e Caceres a comporre la linea a tre.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Carles Pérez; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Kouamé.