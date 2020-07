Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Prosegue la 35ª giornata di Serie A, occhi puntati su Inter-Fiorentina e Genoa-Sampdoria: gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming.

Dopo i due anticipi - e - , oggi si gioca il grosso della trentacinquesima giornata di : occhi puntati soprattutto su 'San Siro' dove l' deve battere la per conservare il secondo posto e rimandare la festa scudetto della .

La sfida - sarà trasmessa in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Parma-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Parma-Napoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android. Dopo il fischio finale della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Il Parma, praticamente salvo ormai da settimane, non vince addirittura dal 16 febbraio contro il Sassuolo mentre il Napoli dopo la ripresa del campionato ha perso solo contro l'Atalanta.

Altre squadre

La sfida Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Inter-Fiorentina in diretta streaming attraverso Sky Go. La partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma.

L'Inter deve vincere per sorpassare di nuovo l'Atalanta, tornare al secondo posto e rimandare la festa scudetto della Juventus. La Fiorentina arriva a Milano dopo aver conquistato la matematica salvezza grazie alla vittoria contro il .

La gara tra e verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (canale 255 del satellite, 486 del digitale terrestre). Lecce-Brescia verrà trasmessa anche in streaming e gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. La gara sarà quindi visibile tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android, o ancora tramite pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Lecce dopo la sconfitta nello scontro diretto col è chiamato assolutamente a vincere, mentre una sconfitta certificherebbe la matematica retrocessione del Brescia.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il Derby della Lanterna -Genoa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). L'attesa stracittadina Sampdoria-Genoa potrà inoltre essere seguita dagli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.Tutti gli altri avranno a disposizione l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La Sampdoria arriva al Derby dopo tre vittorie consecutive e con la salvezza in tasca, mentre il Genoa deve dare continuità al fondamentale successo ottenuto contro il Lecce.

- , verrà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara attraverso smart tv compatibili con la app, oppure su tutti i televisori collegandoli ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita che vedrà protagonisti estensi e capitolini sarà inoltre visibile sul canale satellitare DAZN1. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno quindi seguirla sul canale 209 del satellite ed anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. SPAL-Roma sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per Android e iOS, oppure su pc e notebook collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma. Gli highlights della gara, oltre all’evento integrale, saranno inoltre disponibili sempre in streaming dopo il triplice fischio.

La SPAL è matematicamente retrocessa in Serie B dopo la sconfitta subita a Brescia, mentre la Roma reduce dal pareggio contro l'Inter deve difendere il quinto posto e il piazzamento in .

Torino- verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite, 485 del digitale terrestre). Torino-Verona sarà come di consueto trasmessa anche in streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno quindi seguire la sfida tra granata e scaligeri attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora tramite pc o notebook, con Sky Go. Altra opzione è rappresentata da Now Tv , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Torino deve ancora fare qualche punto per ottenere la matematica salvezza, il Verona invece non ha più molto da chiedere a questo campionato.