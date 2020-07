Parma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma sfida il Napoli nella 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

Data: 22 luglio 2020

Orario: 19.30

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Il Parma di Roberto D'Aversa sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso per la 35ª giornata di . La partita è un classico confronto di fine stagione dove entrambe le formazioni hanno poco da chiedere ai rispettivi campionati.

I ducali sono quattordicesimi in classifica con 40 punti, frutto di 11 successi, 7 pareggi e 16 sconfitte, con la salvezza virtualmente conquistata, e possono al più piazzarsi fra le prime 10 nel caso arrivassero risultati positivi nelle ultime gare. I partenopei si trovano al 6° posto a pari merito con il a quota 56, e provano a chiudere la stagione fra le prime 6 nonostante siano già sicuri della partecipazione alla prossima in virtù della conquista della Coppa .

Nelle 17 gare disputate fra le due squadre in Serie A finora in casa dei gialloblù, questi ultimi conducono con 8 successi, 6 affermazioni campane e 3 pareggi. Negli ultimi 6 incroci, tuttavia, il Napoli ha vinto 4 volte a Parma, inclusa la sfida più recente giocata al Tardini il 24 febbraio 2019 (4-0 per la formazione di Ancelotti con doppietta di Milik e goal di Zielinski e Ounas). Completano il parziale un successo del Parma e un pareggio.

Gli emiliani vengono da 3 sconfitte, inclusa la più recente in casa con la Sampdoria, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i partenopei invece hanno ottenuto due vittorie, compresa l'ultima contro l'Udinese, e 2 pareggi nelle precedenti 4 partite.

Il polacco Arkdadiusz Milik, che salterà il confronto per squalifica, è il miglior marcatore del Napoli in campionato con 10 reti, il danese Andreas Cornelius, attualmente k.o. per infortunio, è invece il bomber stagionale del Parma con 11 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-NAPOLI

Parma-Napoli si disputerà la sera di mercoledì 22 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 36ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 19.30.

La sfida Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Parma-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato al commento tecnico da Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Parma-Napoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la diretta testuale di Parma-Napoli. Collegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni salienti della partita.

D'Aversa ritrova Darmian dopo la squalifica. L'ex granata partirà con ogni probabilità dal 1' come terzino destro al posto di Laurini. A sinistra dovrebbe tornare Gagliolo, con Dermaku che si candida ad affiancare al centro della difesa Iacoponi nel caso in cui Bruno Alves non dovesse recuperare. Fra i pali giocherà Sepe, a centrocampo conferma per Brugman in cabina di regia ed Hernani e Kurtic nel ruolo di mezzali. In attacco Kulusevski e Gervinho potrebbero agire da esterni offensivi ai lati del centravanti Caprari. Dalla panchina l'ex Inglese.

Problemi in attacco per Gattuso, che perde in un colpo solo Mertens per infortunio e Milik per squalifica. Al loro posto - qualora il belga non recuperasse - potrebbe agire da falso nove il messicano Lozano, con Politano (in vantaggio su Callejón) e Insigne esterni offensivi. A centrocampo Demme dovrebbe riprendersi la regia della squadra, con Fabian Ruiz e Zielinski (favorito su Allan) come mezzali. Dietro dovrebbero rivedersi dal 1' Di Lorenzo a destra al posto di Hysaj e Maksimovic al centro, in coppia con Koulibaly, per Manolas. A sinistra probabile conferma per Mario Rui, con Ospina fra i pali.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.