SPAL-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL ospiterà la Roma in un match valido per il 35° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: SPAL-

• Data: mercoledì 22 luglio 2020

• Orario: 21.45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Segui SPAL-Roma in diretta streaming su DAZN

Il 35° turno di campionato metterà di fronte SPAL e Roma, ovvero due squadre destinate ad affrontare finali di stagione molto diversi tra loro. Gli estensi infatti, sono già certi della retrocessione in Serie B, mentre i giallorossi sono alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di blindare una qualificazione europea senza passare dalle ‘Forche Caudine’ dei preliminari.

Altre squadre

La squadra guidata da Gigi Di Biagio arriva alla sfida contro i capitolini dopo aver infilato una striscia di cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali, quella patita in rimonta contro il , è valsa la matematica retrocessione con quattro turni d’anticipo. La compagine di Ferrara, ha messo in cascina un solo punto nelle ultime otto uscite ed è in attesa di quel successo che insegue dall’8 marzo, ovvero dall’ultima sfida ‘pre-lockdown’.

Gli uomini guidati da Paulo Fonseca, dopo aver inanellato tre successi di fila, nell’ultima uscita hanno rallentato la loro corsa impattando 2-2 all’Olimpico contro l’ . Per i capitolini i punti in classifica sono 58, ovvero due in più rispetto al (già certo di una qualificazione europea) ed il che è attualmente settimo.

La sfida d’andata tra le due squadre ha visto imporsi la Roma per 3-1. Era il 15 dicembre e a decidere il match furono, dopo la rete del vantaggio siglata da Petagna, l’autogoal di Tomovic, oltre alle marcature di Perotti e Mkhitaryan.

Tutte le informazioni su SPAL-Roma: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e diretta streaming .

ORARIO SPAL-ROMA

SPAL e Roma si affronteranno mercoledì 22 luglio 2020 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Come ormai di consueto, la partita si giocherà a porte chiuse, così come stabilito da protocollo varato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Calcio di avvio programmato alle ore 21.45.

La sfida valida per il 35° turno del campionato di , SPAL-Roma, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara attraverso smart compatibili con la app, oppure su tutti i televisori collegandoli ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita che vedrà protagonisti estensi e capitolini sarà inoltre visibile sul canale satellitare DAZN1. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno quindi seguirla sul canale 209 del satellite ed anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca del match è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Alessandro Budel.

Essendo trasmessa da DAZN, SPAL-Roma sarà ovviamente visibile in su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per Android e iOS, oppure su pc e notebook collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Gli highlights della gara, oltre all’evento integrale, saranno inoltre disponibili sempre in streaming dopo il triplice fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

Un ulteriore modo per non perdersi un solo minuto di SPAL-Roma è rappresentato dalla diretta testuale proposta da Goal. Vi terremo aggiornati fino al calcio d’inizio anche con tutte le novità di formazione e poi vi racconteremo tutti gli eventi e le azioni più importanti del match fino al triplice fischio finale.

Gigi Di Biagio dovrebbe confermare l’ormai consueto 4-4-2. Tra i pali non ci sarà l’infortunato Berisha, spazio quindi ancora a Letica dal 1’. A centrocampo potrebbe rivedersi Valoti. Ormai pienamente recuperato, potrebbe superare Tunjov nel ballottaggio e prendersi una maglia da titolare, con D'Alessandro, Missiroli e Dabo a completare il reparto. In attacco ancora fiducia alla coppia Petagna-Cerri.

Paulo Fonseca dovrebbe puntare ancora sulla difesa a tre, nella quale non dovrebbe esserci Ibanez. Il centrale brasiliano è uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter ed il suo posto sarà preso dal rientranre Smalling, visto che Fazio è ancora alle prese con problemi ad una caviglia. Zaniolo potrebbe tornare nella lista dei convocati, ma alle spalle dell’unica punta Dzeko dovrebbero essere confermati Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salomon, Vicari, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Valoti; Petagna, Cerri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.