Sampdoria-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Genoa nel Derby della Lanterna del 35° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 luglio 2020

22 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Sampdoria di Claudio Ranieri e il Genoa di Davide Nicola si sfidano nel Derby della Lanterna, piatto forte del mercoledì calcistico della 35ª giornata di . La stracittadina genovese mette in palio punti pesanti per la zona salvezza per quanto riguarda il Grifone. Quest'ultimo è infatti 17° in classifica con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, e ha ora 4 lunghezze di vantaggio sul , terzultimo e di fatto quasi spacciato a 4 giornate dalla fine.

Virtualmente salva invece la Sampdoria, che con il successo di ha superato la quota salvezza portandosi a 41 punti, con 12 successi, 5 pareggi e 17 k.o. I blucerchiati possono addirittura ambire, in caso di risultato positivo, a un piazzamento fra le prime 10 in classifica, che porterebbe maggiori introiti per le casse societarie sotto il piano dei diritti televisivi.

I marinai sono peraltro in vantaggio nei 36 Derby della Lanterna disputati in Serie A come formazione di casa: il bilancio vede infatti 14 successi, 14 pareggi e 8 affermazioni rossoblù. L'ultima volta che il Genoa ha ottenuto i 3 punti con la Sampdoria squadra di casa nel Derby è stato l'8 maggio 2016 (Sampdoria-Genoa 0-3 con doppietta di Pavoletti e goal di Suso).

Il Genoa, con il successo contro il Lecce, ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle ultime 4 partite (2 sconfitte), mentre la Sampdoria è reduce da un periodo particolarmente positivo con 5 vittorie, fra cui la più recente in trasferta contro il Parma, e una sola sconfitta nelle precedenti giornate.

Fabio Quagliarella è il miglior marcatore dei blucerchiati con 11 reti, il macedone Goran Pandev è invece il bomber del Genoa con 9 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-GENOA

Sampdoria-Genoa si giocherà la sera di mercoledì 22 luglio nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e senza i tifosi sugli spalti, come previsto nel protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio del Derby della Lanterna, che sarà il 74° in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 21.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

L'attesa stracittadina Sampdoria-Genoa potrà inoltre essere seguita dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri avranno a disposizione l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti offre anche la visione delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà inoltre ai suoi lettori la possibilità di seguire il Derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto dell'attesa sfida, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Ranieri, che avrà a disposizione l'intera rosa, dovrebbe riproporre davanti il tandem composto dall'uruguayano Ramírez e da Quagliarella. A centrocampo Linetty e Jankto dovrebbero presidiare le due corsie laterali, con Thorsby ed Ekdal interni. In difesa a destra dovrebbe rivedersi Depaoli al posto di Bereszynski, così come Colley in mezzo al posto di Chabot, mentre a sinistra Augello è in vantaggio su Murru. Fra i pali ci sarà Audero.

Nicola potrebbe riproporre sul piano tattico il 4-4-2 che ha consentito ai rossoblù di superare il Lecce nello scontro diretto per la salvezza, abbandonando il 3-5-2 utilizzato fino a quel momento. Se così fosse in attacco Pinamonti potrebbe rilevare dal 1' Sanabria e far coppia con l'esperto Pandev. A centrocampo Iago Falque e Barreca agirebbero sulle due fasce, con il danese Schöne in regia e Lerager al suo fianco. In difesa, davanti al portiere Perin, Masiello e Criscito schierati come terzini, e in mezzo la coppia centrale tutta sudamericana composta da Romero e Cristian Zapata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramírez, Quagliarella.

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata, Criscito; Iago Falque, Schöne, Lerager, Barreca; Pandev, Pinamonti.