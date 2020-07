Lecce-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospiterà il Brescia in un match valido per il 35° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

LECCE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 22 luglio 2020

22 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la sconfitta contro il , ultima spiaggia per il Lecce. Giallorossi costretti a battere il Brescia per provare a sperare in extremis nella salvezza, con le Rondinelle ancor più nei guai nonostante il successo dell'ultima gara contro la .

Sia Lecce che Brescia non possono sbagliare, anche se in teoria anche una vittoria delle Rondinelle potrebbe portare alla Serie B del club di Cellino: l'obiettivo per le ultime gare è quello di fare il maggior numero di punti possibili in ogni caso.

La SPAL è la prima squadra retrocessa, con la maggior parte delle squadre di già sicure di rimanere nella massima serie: Lecce e Brescia sono attualmente quelle maggiormente in pericolo, ma anche , e Genoa non sono ancora matematicamente salve.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-BRESCIA

Lecce-Brescia, sfida valida per il 35° turno del campionato di Serie A, si disputerà mercoledì 22 luglio 2020 allo stadio Via del Mare di Lecce, ovviamente a porte chiuse così come stabilito la protocollo adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 21.45.

La gara del Via del Mare che vedrà protagoniste Lecce e Brescia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (canale 255 del satellite, 486 del digitale terrestre).

Lecce-Brescia verrà trasmessa anche in e gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. La gara sarà quindi visibile tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android, o ancora tramite pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Lecce-Brescia in diretta tv o in streaming, hanno un’altra possibilità per non perdersi un solo minuto della gara: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al fischio d’inizio con tutti gli ultimi aggiornamenti e le novità di formazione, per poi raccontarvi tutti gli eventi e le azioni salenti della sfida fino al triplice fischio finale.

Il Lecce pronta a inserire Lapadula come prima punta, in virtù dell'infortunio di Babacar. Farias e Saponara saranno nuovamente schierati sulla trequarti, mentre a centrocampo Petriccione è squalificato: Mancosu e Tachtsidis giocheranno dal 1' con uno tra Barak o Majer. Tra i pali spazio per Gabriel, difeso da Lucioni e Paz al centro. Dell'Orco e Donati sugli esterni.

Il Brescia dovrebbe confermare Torregrossa e Donnarumma in attacco, mentre Dessena e Tonali giocheranno insieme a Zmrhal e Martella centrocampo. Spalek infatti è out per squalifica, mentre Skrabb si è fermato per un problema alla caviglia. In porta c'è Joronen, con Sabelli e Semprini terzini. In mezzo ci sono Papetti e Mateju.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Farias; Lapadula.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, A. Donnarumma.