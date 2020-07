Torino-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Verona si affronteranno nel 35° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

TORINO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 luglio 2020

22 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Reduce dalla sconfitta patita contro la , il Torino ospiterà il Verona in un match valido per il 35° turno di campionato. Quelli messi in palio dalla sfida saranno punti che potranno avere un peso specifico importante soprattutto per i granata.

Sebbene le otto lunghezze di vantaggio sul regalino una più che discreta serenità, il discorso salvezza va ancora formalmente chiuso, quando mancano ancora quattro giornate alla conclusione del torneo.

Gli uomini di Longo arrivano al match sapendo quindi di avere a disposizione una chance importante, ma consci anche del fatto che recentemente il cammino è stato altalenante. Da quando il campionato è ripartito dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, le vittorie sono state tre, a fronte di cinque sconfitte ed un pareggio.

Il Verona ha invece ormai poco da chiedere al torneo. I tre soli punti messi in cascina negli ultimi cinque turni hanno fatto svanire il sogno europeo. L’Hellas resta una delle più belle realtà del torneo, ma gli ultimi risultati, anche se comprendono i pareggi contro e , non sono stati all’altezza probabilmente delle aspettative.

La sfida d’andata tra le due squadre, quella che si è giocata al Bentegodi lo scorso 15 dicembre, si è chiusa con un pirotecnico 3-3. I granata, avanti di tre reti grazie ai goal di Ansaldi (doppietta) e Berenguer, si fecero rimontare nel finale da Pazzini, Verre e Stepinski.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-VERONA

La gara valida per la 35esima giornata del campionato di che vedrà protagoniste Torino e Verona, si giocherà mercoledì 22 luglio 2020 allo stadio Olimpico Grande Torino. La sfida si disputerà ovviamente a porte chiuse così come stabilito dal protocollo adottato per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e che si è reso necessario per la ripresa del torneo. Il calcio d’inizio dell’incontro è stato programmato alle ore 21.45.

Torino-Verona verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite, 485 del digitale terrestre).

Torino-Verona sarà come di consueto trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno quindi seguire la sfida tra granata e scaligeri attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora tramite pc o notebook, con Sky Go. Nel primo caso bisognerà utilizzare l’apposita applicazione sviluppata per i sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Altra opzione è rappresentata da Now Tv , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi darà la possibilità di non perdere un solo minuto di Torino-Verona. Collegandovi al portale sarà infatti possibile seguire la nostra diretta testuale. Vi aggiorneremo con tutte le ultime notizie e le novità di formazione fino al calcio di avvio, per poi raccontarvi fino al triplice fischio finale tutti gli eventi e le azioni salienti della sfida.

Moreno Longo deve fare i conti con problemi soprattutto in difesa. Izzo e Lyanco non sono infatti al meglio e quindi potrebbe optare per una linea a quattro che preveda Nkoulou e Bremer centrali con De Silvestri ed Ansaldi chiamati a presidiare gli esterni. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Lukic, spazio quindi a Rincon, mentre in avanti ancora fiducia alla coppia Zaza-Belotti.

Juric dovrà fare a meno dello squalificato Amrabat e dell’infortunato Kumbulla. Nella difesa davanti a Silvestri ci sarà quindi Empereur con Rrahmani e Gunter. In mediana Badu dovrebbe prendersi una maglia da titolare al fianco di Miguel Veloso, mentre gli esterni saranno presidiati da Faraoni e Lazovic. In attacco Salcedo potrebbe essere confermato unica punta.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Aina, Meité, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo.