Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

La 33ª giornata continua con il grosso delle gare di Serie A: l'orario d'inizio dei match e dove vederli in tv e streaming.

Alle ore 19.30 il fa visita al allo Stadio Dall’Ara per conquistare altri punti importanti in chiave Europa. La partita sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile in televisione scaricando l’app su smart , oppure collegando un dispositivo Amazone FireTV Stick o Google Chromecast, oppure una console PlayStation 4 o XboX One. La partita sarà trasmessa anche usl canale DAZN1, numero 209 di Sky. Il match sarà anche trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN: basterà scaricare l’app dedicata su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da pc e notebook.

La squadra di Mihajlovic viene da due passi falsi contro e dopo aver vinto in casa dell’ , mentre i partenopei cercano continuità: dalla ripresa hanno vinto 4 partite su 6, ottenendo 13 punti.

La sfida di San Siro si gioca alle 19.30 e sarà trasmessa da Sky Sport. Canali di riferimento Sky Sport HD e Sky Sport (202 del satellite). -Parma sarà disponibile in diretta streaming su SkyGo, servizio che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Basterà scaricare l’app dedicata sui dispositivi ed effettuare il login. Alternativa anche NowTV: acquistando i pacchetti sarà disponibile il meglio del calcio di Sky.

Ancora imbattuto dalla ripresa del campionato, il Milan di Pioli affronta in casa un Parma in flessione, ma sempre pericoloso, che si affiderà alle proprie frecce Kulusevski e Gervinho per provare a inseguire ancora il sogno Europa, al momento distante 10 punti.

- (calcio d’inizio 19.30) sarà visibile in tv su Sky Sport HD, al canale 253 del satellite. In alternativa la gara si potrà seguire in diretta streaming attraverso SkyGo, scaricando l’app su dispositivi mobili oppure su pc e notebook. La partita sarà trasmessa anche su NowTV, il servizio di streaming di Sky.

La Sampdoria di Claudio Ranieri va alla caccia del quarto successo in cinque gare per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Il Cagliari invece, senza Nainggolan, prova a tener vivo il sogno europeo.

La fondamentale sfida salvezza tra e , che potrebbe portare diverse squadre ad evitare la zona calda o venire risucchiate dentro, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Match disponibile anche in diretta tv su DAZN1

Al quinto posto solitario dopo il pari tra Milan e Napoli, la vuole mantenere la posizione che vale i gironi di contro una delle sorprese del campionato, il ancora in lotta pre i preliminari continentali. Gara in diretta tv su Sky, precisamente sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre), o in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS o collegangosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Il Sassuolo vuole provare a conquistare un posto in Europa League ai danni delle big, ma di fronte avrà la a caccia di punti Scudetto per dimenticare il pari in extremis contro l' e la sconfitta contro il Milan. Gara in diretta su La sfida tra Sassuolo e Juventus è una delle sette partite della giornata che saranno trasmesse su Sky. In particolare, per guardare la partita in tv, gli abbonati di Sky dovranno posizionarsi sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

Salvezza e si incontrano a Udine per il nuovo turno di Serie A: gara su Sky in diretta tv, precisamente sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Per seguire il match in diretta streaming basterà usare Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.