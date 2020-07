Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming

Il Sassuolo ospita la Juventus nel match del 33esimo turno di Serie A: neroverdi per coltivare il sogno europeo, bianconeri per allungare in vetta.

Sfida da gustarsi assolutamente sul divano quella tra e , confronto interessante tra due allenatori che prediligono un calcio propositivo come Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri.

Bianconeri che dopo il 2-2 interno con l'Atalanta possono vantare un vantaggio di +8 sulla seconda, bottino considerevole con ancora sei gare da giocare: un ulteriore passo verso il nono Scudetto consecutivo.

Il Sassuolo arriva da ben quattro successi di fila e si trova in un momento di grande forma. Sabato pomeriggio ha battuto la Lazio all'Olimpico, con una rimonta da grande squadra dopo l'iniziale svantaggio subito per mano di Luis Alberto.

Altre squadre

La squadra neroverde è anche tra quelle che segna con più giocatori in : ha segnato con 15 giocatori diversi in questo campionato, solo l' ha fatto meglio (17).

All'andata finì con uno spettacolare 2-2: un rigore del solito Cristiano Ronaldo evitò la sconfitta alla Juventus, punita da Boga e Caputo dopo l'iniziale vantaggio siglato da Bonucci.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-JUVENTUS

Sassuolo-Juventus, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 15 luglio. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.45. Lo stadio sarà ovviamente il "Mapei Stadium-Città del Tricolore", sempre senza pubblico.

DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Sassuolo e Juventus è una delle sette partite della giornata che saranno trasmesse su Sky. In particolare, per guardare la partita in , gli abbonati di Sky dovranno posizionarsi sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

Come di consueto, gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la sfida anche in diretta su dispositivi come tablet e smartphone mediante l’app Sky Go, oppure su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Una ulteriore chance per seguire Sassuolo- in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili, offre la visione anche delle partite della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

Defrel, Obiang e Romagna gli infortunati per Roberto De Zerbi, che però non ha nessuno squalificato in rosa. Formazione quindi quasi al completo, con Caputo che torna al centro dell'attacco al posto di Raspadori (in goal contro la Lazio). Centrocampo classico con Locatelli e Bourabia a proteggere la difesa. Solito ballottaggio a sinistra tra Kyriakopoulos e Rogerio, con il secondo favorito.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarri deve fare a meno dello squalificato Cuadrado: sulla fascia destra spazio dunque a Danilo, sulla sinistra c'è il ritorno dal primo minuto di Alex Sandro. Pjanic candidato a riprendersi il posto da titolare dopo il problema all'adduttore che lo ha tenuto fuori con l' , Rabiot e Bentancur non si toccano. Bernardeschi e Cristiano Ronaldo a supporto della punta Dybala, Douglas Costa arma da utilizzare a gara in corso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.