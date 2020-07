Roma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida in casa il Verona nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca ospita all'Olimpico il Verona di Ivan Juric per la 33ª giornata del campionato di . I capitolini sono quinti in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, gli scaligeri si trovano al 9° posto a quota 44, con un cammino di 11 successi, 11 pareggi e 10 k.o.

Dominio giallorosso nei 28 precedenti casalinghi giocati in Serie A con i veneti, con un bilancio di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima vittoria del Verona a Roma risale a ben 47 anni fa: in quell'occasione, il 28 gennaio 1973 i gialloblù di Giancarlo Cadè superarono 1-0 i giallorossi di Helenio Herrera con una rete di Emiliano Mascetti.

La Lupa viene da 2 sconfitte e 2 vittorie, l'ultima delle quali contro il Brescia, nelle precedenti 4 gare disputate, i Mastini invece hanno collezionato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi, il più recente con la Fiorentina, nelle ultime 4 giornate.

Il bosniaco Edin Dzeko è il bomber della Roma in campionato con 14 goal segnati, mentre Samuel Di Carmine è il miglior realizzatore del Verona con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-VERONA

Roma-Verona si giocherà la sera di mercoledì 15 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma e senza pubblico sugli spalti, come prescritto dal rigido protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza sanitaria rappresentata dal Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 58ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 21.45.

Sarà Sky a trasmettere Roma-Verona in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

La sfida Roma-Verona sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS o collegangosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione della partita e delle gare di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno anche la possibilità di seguire Roma-Verona in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Fonseca sembra aver accantonato sul piano tattico il 4-2-3-1, puntando ormai sul 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite dei giallorossi. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Santon e spera di recuperare Smalling, ma la presenza dell'inglese non è certa. Se non ce la facesse, davanti al portiere Pau López la linea a tre difensiva sarebbe guidata nuovamente da Fazio, con Ibañez e Mancini ai suoi lati. Sulle due fasce gli esterni di spinta saranno Bruno Peres a destra e Kolarov a sinistra, con Diawara e Veretout interni di centrocampo. Dzeko tornerà dal 1' nel ruolo di centravanti, mentre al suo supporto potrebbero agire Carles Pérez e Lorenzo Pellegrini, favoriti su Under e Mkhitaryan. Zaniolo, infine, potrebbe rivelarsi una pedina preziosa a gara in corso.

Modulo speculare per Juric, che in difesa confermerà Rrahmani, Kumbulla e Gunter davanti al portiere Silvestri. Possibili novità in attacco, con Stepinski al posto di Di Carmine come punta centrale e Verre e Zaccagni nuovamente sulla trequarti a discapito di Pessina. Lazovic potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra al posto di Dimarco. A destra agirà Faraoni, mentre Amrabat e Miguel Veloso saranno gli interni.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Ibañez, Fazio, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Pérez, Lo. Pellegrini; Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.