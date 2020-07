Lecce-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida in casa la Fiorentina nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Lecce-Fiorentina in diretta streaming su DAZN

Il Lecce di Fabio Liverani ospita la Fiorentina di Beppe Iachini nella 33ª giornata del campionato di . I salentini sono terzultimi in classifica con 29 punti e un cammino di 7 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte, e hanno una lunghezza di ritardo dal , quartultimo e virtualmente salvo. I toscani occupano invece la 13ª posizione con 36 punti, frutto di 8 successi, 12 pareggi e 12 k.o., e sono in una situazione di relativa tranquillità.

Nei 13 precedenti giocati in Serie A in casa dei pugliesi prevalgono i pareggi, 6, a fronte di 5 vittorie giallorosse e di 2 successi viola. Questi ultimi sono arrivati negli ultimi 4 incroci (per il resto un pareggio e una vittoria del Lecce). In precedenza si erano registrati 5 pareggi e 4 successi.

Altre squadre

Il Lecce arriva da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio con il Cagliari nelle ultime 4 gare disputate, la Fiorentina invece è reduce da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi, l'ultimo dei quali in casa contro il Verona.

Marco Mancosu è il miglior realizzatore della squadra giallorossa con 11 reti all'attivo, di cui ben 8 su calcio di rigore, mentre Federico Chiesa, Dusan Vlahovic ed Erick Pulgar comandano fra i marcatori viola con 6 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-FIORENTINA

Lecce-Fiorentina si disputerà la sera di mercoledì 15 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce e senza pubblico sugli spalti, come previsto dal rigido protocollo varato per contrastare l'emergenza Covid-19. La partita, che sarà la 28ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 21.45.

La sfida Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lecce-Fiorentina sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli abbonati DAZN potranno vedere Lecce-Fiorentina, se lo preferiranno, in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o tablet. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione sviluppata per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli highlights della partita e l'evento integrale, inoltre, saranno disponibili per la visione on demand a partire da qualche minuto dopo la fine del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete seguire Lecce-Fiorentina anche in diretta testuale. Sul sito troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Liverani perde per infortunio due pedine importanti come Falco sulla trequarti e Calderoni in difesa. I due si aggiungono alle assenze di Lapadula, Meccariello e Rossettini. Davanti al portiere titolare Gabriel, a sinistra troverà spazio dal 1' Rispoli, con Donati a destra e la conferma della coppia centrale composta da Lucioni e Paz. A centrocampo Petriccione è favorito in regia su Tachtsidis, con Barak (in vantaggio su Majer) e Mancosu come mezzali. Davanti, nel ruolo di centravanti, Farias potrebbe spuntarla su Babacar. Sulla trequarti chance per Shakhov in coppia con Saponara.

Iachini avrà a disposizione l'intera rosa, fatta eccezione per l'infortunato Benassi. Turnover probabile in attacco, con Chiesa e Cutrone che si candidano a rilevare Sottil e Kouamé nel tridente accanto a Ribery. In mezzo al campo giostreranno Pulgar (in vantaggio su Badelj) e Castrovilli, mentre Lirola e Dalbert saranno i due esterni di fascia. In difesa, davanti al portiere Dragowski, Milenkovic e Caceres (favorito su Igor) agiranno ai lati di capitan Pezzella.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Shakhov; Farias.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery.