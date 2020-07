Bologna-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Napoli nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di . I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, e puntano a un piazzamento nella parte sinistra della classifica, i partenopei si trovano al 6° posto a quota 52, con un cammino di 15 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, e sono già certi della partecipazione alla prossima , avendo vinto la Coppa .

Nei 60 precedenti in Serie disputati in casa degli emiliani, questi ultimi conducono nelle statistiche con 31 vittorie, 16 affermazioni dei campani e 13 pareggi. Negli ultimi 4 incroci al Dall'Ara si sono registrate 2 vittorie per parte, mentre il pareggio manca da 6 anni (l'ultimo fu il 2-2 del 19 gennaio 2014).

I rossoblù vengono da 2 pareggi, fra cui quello più recente contro il Parma nel derby emiliano, una vittoria e una sconfitta, gli azzurri invece hanno ottenuto una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio con il Milan nelle ultime 4 giornate.

Fra i felsinei Riccardo Orsolini è il miglior marcatore con 8 centri stagionali, mentre il polacco Arkadiusz Milik è il bomber del Napoli in campionato con 10 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-NAPOLI

Bologna-Napoli si giocherà la sera di mercoledì 15 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 122ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 19.30.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Bologna-Napoli in diretta . La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN Bologna-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Bologna-Napoli sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Attraverso DAZN sarà inoltre possibile per i suoi clienti vedere Bologna-Napoli in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsensto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo qualche minuto dalla fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Bologna-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Mihajlovic dovrà valutare le condizioni di Bani, uscito acciaccato dal derby emiliano con il Parma. Al centro della difesa, accanto a Danilo, rientrerà Denswil, con Tomiyasu e Dijks terzini e Skorupski fra i pali. In mediana probabile coppia composta da Medel e Svanberg, vista l'indisponibilità di Poli e Schouten. L'unica alternativa è la conferma di Dominguez. In attacco potrebbe tornare l'argentino Palacio, con Barrow a scalare sulla trequarti e Sansone in panchina.

Gattuso dovrebbe varare un discreto turnover rispetto alla formazione che ha pareggiato al San Paolo con il . Nel tridente d'attacco Politano e Milik si candidano a rilevare dal 1' Callejón e Mertens, mentre Insigne dovrebbe ancora respingere la concorrenza di Lozano. A centrocampo, in cabina di regia, è probabile la staffetta fra Demme e Lobotka, con Fabian Ruiz ed Elmas mezzali ai suoi lati: potrebbe riposare Zielinski. In porta giocherà Ospina, mentre in difesa Manolas e Koulibaly saranno la coppia centrale con Di Lorenzo e Hysaj favoriti come terzini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.