Udinese-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida la Lazio nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Lazio di Simone Inzaghi tiene accessa una fiammella di speranza Scudetto e sfida in trasferta l'Udinese di Luca Gotti nella 33ª giornata di . I capitolini sono secondi in classifica con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 6 k.o., e hanno un ritardo di 8 lunghezze dalla capolista a 6 turni dalla fine del torneo. I friulani, invece, si trovano al 14° posto assieme alla a quota 35, con un cammino di 9 successi, 8 pareggi e 15 sconfitte, e cercano di strappare all'Aquila punti pesanti in chiave salvezza.

I biancocelesti sono reduci da una vittoria e 3 sconfitte consecutive, la più recente contro il Sassuolo, nelle ultime 4 giornate, l'Udinese invece viene da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Sampdoria nello scontro salvezza dell'ultima giornata.

Nei 40 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa della squadra bianconera, la Lazio è in vantaggio sul piano statistico con 16 vittorie, 13 affermazioni dell'Udinese e 11 pareggi. L'Aquila, in particolare, si è aggiudicata 5 degli ultimi 6 incroci fuoricasa contro i friulani. L'ultima vittoria casalinga dell'Udinese sulla Lazio risale a 7 anni fa: il 20 aprile 2013 un goal di Totò Di Natale diede i 3 punti alla squadra di Guidolin su quella di Petkovic.

Altre squadre

L'attaccante Kevin Lasagna è il miglior marcatore dell'Udinese con 10 goal realizzati, Ciro Immobile è invece il capocannoniere del campionato e il bomber della Lazio con 29 reti all'attivo. L'attaccante napoletano deve guardarsi dal ritorno di Cristiano Ronaldo, secondo nella classifica dei bomber con 28 finalizzazioni. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-LAZIO

Udinese-Lazio si disputerà la sera di mercoledì 15 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'82ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Udinese-Lazio sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Il confronto Udinese-Lazio potrà essere seguito dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Chiunque potrà inoltre vedere la partita in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che trasmette anche le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Udinese-Lazio in diretta testuale sul sito. Collegandovi troverete sul portale gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti costruite dalle due squadre.

Gotti dovrà fare a meno nuovamente di Jajalo, la cui assenza in cabina di regia si aggiunge a quella di Mandragora. Da playmaker agirà dunque Walace, con Fofana e De Paul interni ai suoi lati e Stryger Larsen e Sema esterni di fascia. Davanti Okaka potrebbe rilevare Nestorovski dal 1' come partner di Lasagna. Probabile conferma, infine, per la linea difensiva composta da Troost-Ekong (favorito su Rodrigo Becão), Nuytinck e Samir.

Simone Inzaghi, a sua volta, non potrà disporre dell'infortunato Correa, la cui assenza si somma a quella dei lungodegenti Lulic e Marusic. In attacco toccherà nuovamente a Caicedo affiancare Immobile. Alle loro spalle Lucas Leiva dovrebbe essere riproposto dal 1' in cabina di regia, mentre ai suoi lati gli interni saranno ancora una volta Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lazzari presidierà la fascia destra, mentre sussiste qualche dubbio a sinistra, con Jony che potrebbe rivedersi in campo dal 1' al posto di Jordan Lukaku. Fra i pali ci sarà Strakosha, nella linea a tre è possibile il ritorno da titolare di Luiz Felipe accanto ad Acerbi e Radu.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.