Milan-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Parma nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 luglio 2020

15 luglio 2020 Orario: 19.30

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Un ritorno in campo in grande stile quello del Milan di Pioli dopo la lunga pausa dettata dall'emergenza sanitaria: le vittorie contro , e hanno dato nuova fiducia a un Diavolo ancora pienamente in corsa per un posto in .

Ottimo momento di forma confermato anche a dove i rossoneri hanno strappato un buon pareggio giocando in dieci l'ultimo quarto d'ora a causa dell'espulsione di Saelemaekers. A San Siro arriva un Parma in una situazione piuttosto tranquilla di classifica, ormai però fuori dalle ambizioni europee e reduce dal clamoroso pareggio in rimonta ottenuto contro il dopo quattro sconfitte consecutive.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-PARMA

La sfida del 33° turno di tra Milan e Parma è in programma per mercoledì 15 luglio 2020 nel palcoscenico di San Siro, ovviamente a porte chiuse come da disposizioni. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 19:30.

Milan-Parma andrà in onda su Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la sfida di San Siro sui canali Sky Sport HD e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite).

Come sempre coloro che non potranno vedere la partita in tv, potranno seguire Milan-Parma anche in su dispositivi quali smartphone, tablet, pc o notebook, attraverso la piattaforma Sky Go (con l’app per sistemi iOS e Android) oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

La gara potrà essere seguita anche su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le sfide di Serie A in diretta streaming acquistando i relativi pacchetti.

IN DIRETTA SU GOAL

Una valida alternativa per non perdersi ogni minuto di Milan-Parma è rappresentata dalla diretta testuale del match proposta da Goal. Collegandosi con il portale, si potrà infatti avere accesso a tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita di San Siro.

Pioli non avrà a disposizione lo squalificato Saelemaekers e dunque dovrebbe rilanciare Bonaventura nei tre dietro Ibrahimovic insieme a Calhanoglu e Rebic. Tutto confermato invece a centrocampo ed in difesa, dove Calabria è favorito su Conti.

Dopo il robusto turnover contro il Bologna, D'Aversa dovrebbe schierare Kulusevski e Gervinho nel tridente con Inglese, rientrato e subito a segna nel Derby. Kucka tornerà a centrocampo insieme a Kurtic e Hernani.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruni Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho