Serie A, 2ª giornata: risultati e marcatori

I primi due match del secondo turno non hanno vincitori nè vinti: zero reti per Salernitana, Udinese, Lazio e Torino.

SABATO 20 AGOSTO ORE 18:30

UDINESE-SALERNITANA 0-0

Silvestri blinda la porta, il palo salva i campani. Termina senza reti la prima sfida del secondo turno, con Udinese e Salernitana che ottengono i primi punti del proprio campionato: uno 0-0 con tante occasioni nella prima frazione e pochissime nella ripresa. Bianconeri in dieci a fine primo tempo in virtù del calcio di Parez a Mazzocchi, un fallo ingenuo che ha portato al rosso del difensore argentino. Il portiere bianconero è stato decisivo in più occasione, ma la chance più nitida è stata quella per Deulofeu: palla deviata da Fazio e legno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 7; Becao 6.5, Bijol 6, Masina 6; Perez 4.5, Pereyra 5.5, Walace 6, Makengo 5.5 (46' Lovric), Udogie 6.5; Success 5.5 (68' Beto), Deulofeu 6.5 (80' Arslan).

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6; Gyomber 6, Fazio 6, Bronn 5.5; Candreva 5.5 (89' Valencia sv), Maggiore 6, Radovanovic 5.5 (46' Bradaric 6), Vilhena 6, Mazzocchi 6.5; Botheim 5.5 (46' Dia 5.5), Bonazzoli 5.5.

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Bonazzoli (S), Makengo (U), Walace (U), Bradaric (S), Bronn (S), Gyomber (S)

Espulsi: Perez

SABATO 20 AGOSTO ORE 18:30

TORINO-LAZIO 0-0

Trionfa l'equilibrio. Finisce con zero goal e un punto a testa l'incontro tra Torino e Lazio che apre la seconda giornata di Serie A. All'Olimpico Grande Torino le occasioni da rete sono ben poche, specialmente nel primo tempo, dove l'unico tiro in porta se lo prende la Lazio: grande chance al 25esimo per Marusic, che a tu per tu con Milinkovic-Savic si lascia neutralizzare in due tempi dall'estremo difensore granata. Nella ripresa l'occasione migliore se la prende sempre la Lazio, stavolta con Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste si libera bene e scarica verso la porta, ma il suo tiro viene deviato da Djidji in corner con un intervento provvidenziale. Il Torino si copre bene e limita la pericolosità offensiva avversaria, anche se il reparto d'attacco biancoceleste sembra tutt'altro che ispirato. Dopo 3' di recupero, per Piccinini va bene così e manda le squadre negli spogliatoi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' Lazaro 6), Linetty 5.5 (72' Lukic 6), Ricci 6, Ola Aina 6; Vlasic 6, Radonjic 6 (82' Seck sv); Sanabria 6 (72' Pellegri 6).

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milikovic-Savic 5.5 (83' Luis Alberto sv), Cataldi 5 (62' Marcos Antonio 5.5), Vecino 5.5 (62' Basic 6); Felipe Anderson 5.5 (71' Pedro 5.5), Immobile 6, Zaccagni 5.5 (83' Cancellieri sv).

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Cataldi (L), Marcos Antonio (L), Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: -