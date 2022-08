Roma-Cremonese 1-0: Smalling regala la vittoria ai giallorossi

Secondo successo consecutivo e di misura per i giallorossi. Cremonese piegata da un goal di testa di Smalling nella ripresa.

Buona la prima di fronte al proprio pubblico per la Roma, con la squadra di Mourinho che batte 1-0 la Cremonese.

Nei primi minuti la Roma parte molto bene, impensierendo la retroguardia avversaria in diverse occasioni ma senza trovare il modo di sbloccare lo 0 fisso sotto il suo stemma sul tabellone luminoso dell'Olimpico. Con il passare dei minuti la Cremonese prende coraggio e prova a segnare con qualche tiro velleitario dalla distanza.

Il primo tempo termina 0-0, ma la notizia più brutta per i giallorossi è l'infortunio alla spalla di Nicolò Zaniolo, uscito dal campo in barella.

Il tifo romanista è raggelato all'inizio della ripresa la traversa di Dessers in avvio. Il fiato testa sospeso fino al minuto 65, quando Chris Smalling di testa trova il goal del vantaggio. La Roma però non chiude la partita e tiene viva la Cremonese, che in un paio di occasioni va vicina al goal del pari.

65': 1-0 ROMA, SMALLING | Lo segna il difensore inglese il primo goal stagionale all'Olimpico per la Roma. Il centrale si smarca bene dalla marcatura su un corner dalla sinistra di Dybala e di testa batte Radu.6

ROMA-CREMONESE 1-0

Marcatori: 65' Smalling

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 6; Karsdorp 6 (86' Celik sv), Cristante 6, Pellegrini 6.5, Spinazzola 6 (72' Zalewski 6); Dybala 6.5 (72' Matic 6), Zaniolo 6.5 (45' El Shaarawy 6); Abraham. All. Mourinho

CREMONESE (3-4-1-2): Radu 6.5; Aiwu 5.5 (66' Bianchetti 5.5), Chiriches 6.5, Lochoshvili 6 (85' Ciofani sv); Ghiglione 6 (66' Baez 6), Ascacibar 6.5, Pickel 6, Valeri 6; Zanimacchia 6 (56' Buonaiuto 6); Dessers 6.5, Okereke 5 (79' Tsadjout). All. Alvini

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Aiwu (C), Zanimacchia (C), Bianchetti (C)

Espulsi: -