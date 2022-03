Serie A, 28ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 5 MARZO, ORE 15:00

UDINESE-SAMPDORIA 2-1

MARCATORI: 3' Deulofeu (U), 12' Udogie (U), 13' Caputo (S)

Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria, l'Udinese torna al successo dopo un mese. Importante risultato in zona salvezza in quel di Udine, con la formazione bianconera che ha superato di misura quella di Giampaolo grazie ad un grande avvio di gara. Deulofeu ha sbloccato il match già al 3', per poi dare il via al raddoppio dei friulani con un tiro deviato da Colley, su cui Udogie ha trovato il secondo centro consecutivo dopo quello messo a segno contro il Milan. Pochi secondi e rete in contropiede di Caputo, che non è però bastato ad evitare il k.o al team ospite. Esordio blucerchiato nel finale per Giovinco.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Marì 6.5, Perez; Molina 6.5, Arslan 6.5 (73' Jajalo 6), Walace 6, Pereyra 6, Udogie 7; Deulofeu 7.5, Beto 6 (82' Pussetto sv). Allenatore: Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5 Yoshida 6 (73' Ferrari 6), Colley 5, Murru 5 (77' Augello 6); Candreva 5.5 (68' Sabiri 6), Ekdal 5.5 (68' Vieira 6), Rincon 5; Sensi 6 (77' Giovinco 6); Caputo 7, Quagliarella 6. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Pereyra (U), Walace (U), Ekdal (S), Murru (S), Arslan (U), Becao (U), Deulofeu (U)

Espulsi: -

VENERDI' 4 MARZO, ORE 20:45

INTER-SALERNITANA 5-0

MARCATORI: 22', 40' e 56' Lautaro Martinez, 64' e 69' Dzeko

Dopo quattro gare senza vittoria, l'Inter ottiene tre punti in maniera roboante. Salernitana spazzata via dalle cinque reti della formazione nerazzurra, che ha aperto il 28esimo turno con il 5-0 di San Siro. Protagonisti Barella, Lautaro Martinez e Dzeko: il centrocampista sardo ha messo a segno due assist, l'argentino una tripletta, mentre il bosniaco ha contribuito in maniera decisiva con una doppietta e un assist. Gara dimenticare per la formazione campana, ancora sul fondo della classifica di Serie A.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6 (62' Ranocchia 6), Bastoni 6; Dumfries 7, Barella 8, Brozovic 6.5 (71' Gagliardini 6), Calhanoglu 6 (62' Vidal 6), Darmian 6.5 (62' Gosens 7); Lautaro Martinez 8.5, Dzeko 8.5 (74' Correa 6). All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe 6; Mazzocchi 4.5 (71' Obi 6), Dragusin 4.5, Fazio 4.5, Ranieri 4.5; Kastanos 5.5 (83' Ruggeri sv), L. Coulibaly 5, Ederson 5 (71' Radovanovic 6), Verdi 5 (60' Zortea 5.5); Mousset 5 (60' Perotti 5.5), Djuric 5.5. All. Nicola.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Mousset (S), Darmian (I), De Vrij (I)

Espulsi: nessuno