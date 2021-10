Chi trasmetterà le partite dei Mondiali 2022?

I primi Mondiali autunnali della storia si giocheranno a novembre 2022: tutte le informazioni per seguire le gare in diretta tv e streaming.

I Mondiali hanno sempre fatto rima con estate, al massimo tarda primavera. Stavolta invece, per l'edizione 2022, il torneo di calcio più importante al mondo verrà disputato in autunno, con finale prevista a pochi giorni dal Natale. Tra mille polemiche, il Qatar ospiterà la competizione.

L'Italia Campione d'Europa, l'Argentina Campione del Sudamerica, oltre alle solite note Belgio, Spagna, Francia e Brasile, proveranno ad alzare il trofeo, conquistato nel 2016 dalla Francia di Mbappè. Tutti incollati davanti agli schermi per seguire l'evento numero uno nel mondo del pallone.

MONDIALI 2022 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare di Qatar 2022. Le gare dell'Italia, in caso di qualificazione dopo la delusione della mancata partecipazione in terra russa, ma anche tutte le sfide dei gironi e dunque quelle ad eliminazione diretta, la gara inaugurale in quel di Doha, fino alla finalissima di metà dicembre.

Era dal 2002, guarda caso dall'ultima edizione dei Mondiali in terra asiatica, che la Rai non trasmetteva per intero e in esclusiva il torneo: allora per l'Italia andò male, vista l'eliminazione per mano della Corea del Sud padrona di casa, con il famoso arbitraggio di Byron Moreno.

QATAR 2022 SULLA RAI

In quali canali verranno trasmessi i Mondiali? 28 delle 64 gare, presumibilmente le più importanti (finale, semifinali, quarti) e quelle dell'Italia, andranno su Rai1 in diretta, mentre le altre sfide in esclusiva saranno disponibili su Rai2, Rai 3 o Raisport. Il torneo di Qatar 2022 verrà disputato dal 21 novembre al 18 dicembre dello stesso anno.

MONDIALI IN CHIARO

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta esclusiva dalla Rai e in chiaro: basterà sintonizzarsi su Ra1, Rai2, Rai3 e Raisport per seguire le sfide in tv, o in alternativa collegarsi su Raiplay selezionando di volta in volta il canale specifico, così da assistere in streaming al Mondiale tramite tablet, pc o celluare.

DAZN, Sky e Amazon non trasmetteranno in diretta le gare dei Mondiali 2022.