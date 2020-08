Serie A 2020/2021, le date: il mercato, le soste, i turni infrasettimanali

Tutte le date della Serie A 2020/2021: calendari, mercato, inizio e fine campionato, soste, turni infrasettimanali.

Finita una stagione, sta per cominciarne subito un'altra: il Coronavirus ha di fatto ridotto al minimo indispensabile le vacanze dei giocatori che, dopo il tour de force necessario per concludere il campionato, devono sorbirsi anche il classico ritiro pre-stagionale in un periodo del tutto inusuale.

Venti squadre si contenderanno la palma di migliore nella 2020/2021: , e le tre promosse dalla Serie B in sostituzione delle retrocesse , e .

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere sulle date del nuovo torneo: calendari, mercati, inizio e fine campionato, soste e turni infrasettimanali.

CALENDARI

Non è stata ancora ufficialmente fissata la data della composizione del calendario della prossima Serie A: le prime indiscrezioni parlano di 1° settembre come giorno in cui verranno svelate tutte le giornate, come sempre in via telematica.

MERCATI

Si conoscono già, invece, le date del calciomercato: la sessione estiva inizierà il 1° settembre e si concluderà il 5 ottobre, mentre quella invernale durerà poco meno di un mese dal 4 gennaio 2021 al 1° febbraio 2021.

INIZIO CAMPIONATO

La Serie A 2020/2021 prenderà il via sabato 19 settembre con gli anticipi della prima giornata.

SOSTE

Quattro le soste in programma: a ottobre (10-11), a novembre (14-15) e a marzo (27-28) per gli impegni delle nazionali, oltre alla classica pausa natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio.

TURNI INFRASETTIMANALI

Cinque i turni infrasettimanali in calendario: il 12° (16 dicembre), il 14° (23 dicembre), il 16° (6 gennaio), il 32° (21 aprile) e il 36° (12 maggio).

FINE CAMPIONATO

La Serie A 2020/2021 si concluderà domenica 23 maggio 2021, esattamente 19 giorni prima del calcio d'inizio degli Europei itineranti.