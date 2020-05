Calciomercato estivo 2020, quando inizia e quando finisce?

Le nuove date del calciomercato estivo 2020 in Italia dopo l'emergenza Coronavirus.

La decisione ufficiale di far ripartire la stagione in Italia dopo l'emergenza Coronavirus, porta novità anche per quanto riguarda il calciomercato. Con lo slittamento dei calendari cambiano anche le date della finestra trasferimenti estiva, inevitabilmente spostata in avanti.

Senza l'esplosione della pandemia il calciomercato estivo 2020 si sarebbe svolto dal 1 luglio al 2 settembre, ma lo stop obbligato ha reso necessario modificare il periodo in cui sarà possibile acquistare e cedere calciatori.

Di seguito, tutte le informazioni sulle date del prossimo calciomercato estivo.

Altre squadre

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

La sessione di calciomercato estivo del 2020 si aprirà martedì 1 settembre: da questa data, si potranno depositare e ratificare i contratti presso gli uffici della Lega.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Il calciomercato estivo 2020 si concluderà lunedì 5 ottobre: sarà quella la giornata in cui suonerà il 'gong' che porrà fine alle trattative in entrata e in uscita di tutte le società. La sede del mercato sarà l'Hotel Sheraton San Siro di Milano.