Serie A, 1ª giornata: risultati e marcatori

Le due milanesi partono bene: Inter ok col brivido a Lecce, 4-2 del Milan all'Udinese. Il Torino espugna Monza, l'Atalanta batte la Sampdoria.

SABATO 13 AGOSTO ORE 20.45

LECCE-INTER 1-2

MARCATORI: 2' Lukaku (I), 48' Ceesay (L), 95' Dumfries (I)

L'Inter si impone col brivido a Lecce, trovando la rete decisiva a recupero inoltrato con Dumfries. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo pochissimi secondi con Lukaku, servito perfettamente da Darmian, ma erano stati raggiunti da un diagonale mancino di Ceesay e avevano pure rischiato di subire la rimonta. Poi un finale d'assalto, una serie di occasioni sprecate e il guizzo decisivo dell'esterno olandese.

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Baschirotto 5, Cetin 5 (21' Blin 6), Gallo 6; Bistrovic 6.5 (74' Listkowski sv), Hjulmand 6.5, Gonzalez 6 (74' Helgason sv); Strefezza 6.5, Ceesay 7 (64' Colombo sv), Di Francesco 6.5 (74' Banda sv). All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5 (88' Correa sv), De Vrij 5.5, Dimarco 6; Darmian 6 (68' Dumfries 7), Barella 6, Brozovic 6 (58' Mkhitaryan 5), Calhanoglu 4.5 (68' Dzeko 6), Gosens 5.5 (58' Bastoni 6); Lautaro 6, Lukaku 6.

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Baschirotto (L), Brozovic (I), Darmian (I), Blin (L), Colombo (L)

Espulsi: nessuno

SABATO 13 AGOSTO ORE 20.45

MONZA-TORINO 1-2

MARCATORI: 43' Miranchuk (T), 66' Sanabria (T), 94' Mota (M)

Finisce male l'esordio in Serie A del Monza, che all'U-Power Stadium viene battuto dal Torino. I granata sfruttano le occasioni a disposizione andando a segno una volta per tempo: nella prima frazione segna Miranchuk, ben servito da Sanabria ma costretto a lasciare il campo all'intervallo per un problema muscolare, quindi nella ripresa è lo stesso paraguaiano a raddoppiare con un'acrobazia ravvicinata. Inutile il punto della bandiera al 94' di Dany Mota Carvalho, peraltro inizialmente non convocato da Stroppa.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 6.5; Marlon 5, Pablo Marí 5, Carlos Augusto 5.5 (64' Carboni 5); Birindelli 6, F.Ranocchia 6 (64' Mota 6.5), Barberis 5, Valoti 6 (80' Gytkjaer sv), D'Alessandro 6.5; Petagna 5 (80' Sensi sv), Caprari 5.5 (64' Ciurria 5.5). All. Stroppa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Adopo 6 (70' Segre sv), Rodriguez 6.5; Singo 6 (81' Lazaro sv), Linetty 6, Ricci 7 (90' Ilkhan sv), Aina 7; Miranchuk 7 (46' Vlasic 5.5), Radonjic 6.5; Sanabria 7.5. All. Juric

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Singo, Adopo, Pablo Marí

Espulsi: nessuno

SABATO 13 AGOSTO ORE 18.30

MILAN-UDINESE 4-2

MARCATORI: 2' Becao (U), 12' rig. Theo Hernandez (M), 15' Rebic (M), 49' (1°t) Masina (U), 46' (2°t) Brahim (M), 68' Rebic (M)

Il Milan riparte da dove aveva chiuso nella scorsa stagione: vincendo. La prima vittima della nuova annata dei rossoneri è l'Udinese, che esce da San Siro sconfitta per 4-2. Becao, autentica bestia nera del Milan, sorprende tutti dopo un paio di minuti, ma la squadra di Pioli rimonta quasi subito con un rigore di Theo Hernandez (fallo di Soppy su Calabria) e con Rebic. Masina pareggia nel recupero del primo tempo, ma Brahim Diaz e ancora Rebic confezionano il risultato finale.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5, Kalulu 7, Tomori 6, Theo Hernandez 6,5; Krunic 6 (84' Pobega sv), Bennacer 6; Messias 5,5 (72' Saelemaekers 6), Brahim Diaz 7,5 (72' De Ketelaere 6), Leao 5,5 (84' Origi sv); Rebic 7,5 (72' Giroud 6). All. Pioli 7

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becão 6,5, Nuytinck 5,5, Perez 5,5 (67' Ebosse 5,5); Soppy 5, Pereyra 5, Walace 6 (76' Lovric 6), Makengo 6 (76' Samardzic 6), Masina 6 (83' Ebosele sv); Deulofeu, Success (67' Beto). All. Sottil 6

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Soppy, Becao, Krunic, Perez, Ebosele

Espulsi: nessuno

SABATO 13 AGOSTO ORE 18.30

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

MARCATORI: 26' Toloi (A), 94' Lookman (A)

Gara dalle mille emozioni tra Sampdoria e Atalanta, con i bergamaschi di Gasperini che espugnano il Ferraris per 2-0. A segno nel primo tempo Toloi, ben servito da Pasalic a un passo dalla porta di Audero, e Lookman, che in precedenza si era visto annullare il raddoppio, nel recupero della ripresa. Ma la Sampdoria recrimina per una rete annullata sullo 0-0 a Caputo (fallo di Leris su Maehle sanzionato dal VAR) e per due legni, colpiti da Sabiri e da Quagliarella.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6; Bereszynski 5,5 (58' Depaoli 6), Ferrari 5, Colley 6, Augello 5.5; Vieira 6; Leris 6.5 (75' Quagliarella 5.5), Rincon 5.5, Sabiri 6, Djuricic 5 (58' Verre 6); Caputo 6 (58' De Luca 6). All. Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 7 (72' Scalvini 6), Okoli 5.5, Djimsiti 6; Hateboer 6, de Roon 6, Koopmeiners 6.5, Maehle 6 (72' Zortea 6); Pasalic 6.5; Zapata 6.5, Muriel 5.5 (63' Lookman 7). All. Gasperini

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Ferrari (S), Okoli (A), Pasalic (A), Verre (S), Musso (A), Quagliarella (S), Sabiri (S), De Roon (A), Zortea (A)

Espulsi: -