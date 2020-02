Scherza sul coronavirus: Alli ora rischia una squalifica

Rischia di costare caro a Dele Alli il video ironico postato nei giorni scorsi. La FA potrebbe squalificare il centrocampista del Tottenham.

E’ un momento probabilmente complicato quello che sta vivendo Dale Alli. Il centrocampista del infatti, negli ultimi giorni è stato al centro di numerose polemiche a causa di una bravata che rischia di costargli molto caro.

Come è noto, la scorsa settimana ha postato su Snapchat un video nel quale appare all’aeroporto di Londra con una mascherina, mentre nel contempo inquadra un uomo di origini asiatiche.

Dale Alli ha voluto, attraverso le immagini girate, scherzare sul coronavirus e di conseguenza su un’epidemia che ha portato alla morte di centinaia di persone nelle ultime settimane.

Il video incriminato è stato immediatamente rimosso e pronte sono state le scuse del giocatore, ma le due cose potrebbero non bastare. Secondo quanto riportato dai media inglesi infatti, la Football Association ha chiesto ad Alli delucidazioni sull’accaduto ed ora rischia delle sanzioni.

La FA in passato si è spesso mostrata molto severa in casi del genere ed ora molto dipenderà da come il video verrà interpretato, ovvero se sarà ritenuto offensivo o di stampo razzista. Alli rischia una multa, ma anche una squalifica.