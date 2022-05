Il maestro fa pregare la classe per la Salernitana: aperta un'inchiesta

Salernitana-Cagliari, match del 36esimo turno di Serie A, deciderà il destino di entrambe. I campani sono riusciti ad uscire dalla zona calda e grazie alla cavalcata degli ultimi mesi sono ora quartultimi in classifica, favoriti sulla carta per la permanenza nella massima serie.

L'entusiasmo a Salerno è alle stelle, vista una salvezza che sembrava impossibile ed ora è decisamente alla portata. Tutti spingono verso la permanenza in Serie A nel 2022/2023, anche grazie alle preghiere. Basti pensare a quanto è successo nella scuola elementare locale 'Matteo Mari'.

Un maestro dell'istituto ha infatti chiesto ai bimbi di rivolgere una preghiera per chiedere la salvezza della Salernitana, come racconta un video di La Repubblica. Non è chiaro quando sia avvenuto l'episodio, ma probabilmente prima della sfida contro il Venezia, conquistata per 2-1:

"Preghiamo per la Salernitana affinchè questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire".

Una preghiera prima dell'Ave Maria, simpatica? Non per tutti, visto che il video è giunto fino all’ufficio scolastico regionale: è stata aperta un'inchiesta. Nessuno scandalo tra i genitori, schierati in favore del maestro, con una lettera indirizzata alla dirigente scolastica Mirella Amato: non hanno nulla da recriminare.

"Il maestro si è scusato con tutti noi trasmettendoci la sua buona fede nel gesto, fatto con spirito goliardico. Il maestro ha trasferito ai nostri figli l’attesa e l’entusiasmo sportivo delle nostre famiglie e di tutta la città. I bambini si sono rallegrati con l’insegnante, la cui iniziativa è stata una forma augurale, socializzante per questo evento sentito in ogni parte della città".

Per alcuni si è trattato comunque di un episodio da cattivo gusto. Non per i protagonisti, sorridenti in vista della sfida contro il Cagliari e pronti a tifare i ragazzi di Nicola in tutti i modi possibili.