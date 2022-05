Rui Patricio da record: 54 presenze stagionali con la Roma

Lunghissima annata per la Roma: solamente l'ex Rudiger ha giocato più minuti di Rui Patricio. Ben 53 sfide per Abraham, Karsdorp a 51.

L'Eintracht ha conquistato l'Europa League. La Roma ha vinto la Conference. I maggiori campionati europei si sono chiusi negli ultimi giorni. Con la finalissima di Champions League in programma sabato e il ritorno dei playout di Ligue 1 di scena domenica, il 2021/2022 dei club andrà in archivio. Una stagione lunghissima.

Sempre più gare ravvicinate, sempre più competizioni. Un 2022 da record, considerando che in autunno si disputeranno anche i Mondiali in terra qatariota, che porterà i campionati europei a dover disputare in fretta e furia tutte le giornate precedenti. Insomma, una quantità abnorme di sfide. Anche oltre le 50: come capitato a Rui Patricio.

Il portiere della Roma, decisivo in finale di Conference, chiude l'annata con la medaglia d'oro da Campione d'Europa, dopo essere sceso in campo in ben 54 incontri stagionali su 55 disputati dalla formazione giallorossa. Un solo match saltato, quello contro il CSKA Sofia nella fase a gironi (unica presenza stagionale del secondo Fuzato).

Per il resto Rui Patricio, spesso contestato, è riuscito a tenere il posto da titolare e dimostrarsi affidabile per gli obiettivi della Roma, sesta in campionato e vincitrice della prima edizione della Conference League. Un numero quasi da record in Europa. Quasi, appunto.

Rui Patricio non è infatti il giocatore con più gettoni nelle varie competizioni: Matteo Guendouzi del Marsiglia e Jordan Henderson del Liverpool hanno disputato 56 incontri. Quest'ultimo dovrebbe essere il recordman stagionale in caso di almeno un minuto disputato nella finale di Champions prevista sabato.

Relativamente ai minuti, però, è l'ex Rudiger ad essere in vetta con 5015 minuti: dietro di lui Rui Patricio a 4860.

Nella top ten dei giocatori con più presenze stagionali c'è anche il compagno di Rui Patricio, Tammy Abraham: alla prima stagione in giallorosso l'ex inglese ha giocato 53 gare ufficiali, out solamente nell'andata dei playoff di Conference contro il Trabzonspor e in campionato contro l'Inter causa squalifica.

Mourinho ha spesso evidenziato di avere pochi ricambi nella rosa a disposizione, riuscita comunque a fare la storia, e di altri diversi giocatori hanno toccato almeno 50 gare stagionali: 51 Karsdorp, 50 Ibanez, Cristante e Veretout. Alla fine tutti loro, nonostante i continui impegni, diranno che ne è sicuramente valsa la pena.