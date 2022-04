Quanti trofei europei ha vinto la Roma? Albo d'oro e coppe

Juventus, Inter, Milan e via tutte le altre. Bianconeri, nerazzurri e rossoneri sono viste in Italia e all'estero come le tre grandi della Serie A per eccellenza per via del numero di Scudetti conquistati, più di ogni altra compagine locale, sia per aver messo in bacheca almeno una Champions League. Dietro, per importanza, poche altre: su tutte Napoli, Lazio e ovviamente Roma.

La squadra giallorossa è di consueto tra le italiane che si qualificano in Champions, Europa League o la neonata Conference League. Nella sua storia la Roma ha inoltre giocato tornei dimenticati e non più esistenti, vedi la Coppa delle Coppe, o la famosa Coppa delle Fiere per cui da decenni esiste una contrapposizione di pensieri.

Uno, proprio la Coppa delle Fiere. Secondo la FIFA. Zero, secondo l'UEFA. A tal proposito, infatti, esiste da decenni il dubbio relativo a tale trofeo, che la formazione giallorossa ha conquistato nel 1960/1961 ai danni del Birmingham (che in semifinale riuscì a battere l'Inter). Per alcuni si tratta di una coppa ufficiale, per altri no.

L'articolo prosegue qui sotto

In teoria la Coppa delle Fiere è infatti l'antenato della Coppa UEFA, a sua volta divenuta la moderna Europa League, ma la UEFA non la considera ufficiale (attualmente esistente o soppressa), perchè non ha mai avuoto modo di organizzare tale manifestazione nata nel 1955 e chiusa nel 1971 per dare spazio alla Coppa UEFA.

All'epoca, come dal nome del torneo, vi partecipavano le squadre provenienti da città in cui si tenevano importanti fiere internazionali. Solamente nelle ultime tre stagioni i club si qualificavano alla stessa tramite posizionamento in campionato. La Coppa delle Fiere venne creata dalla FIFA, che di fatto lo considera attualmente un trofeo ufficiale al pari della FIGC, altro organo coinvolto nella sua creazione.

ROMA: I MIGLIORI RISULTATI IN EUROPA