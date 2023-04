Mourinho stoppa il cambio di Solbakken: video virale sui social

Mentre Mourinho dava indicazioni a Solbakken, la Roma segna l'1-0. Niente sostituzione, rinviata: poi ingresso e assist.

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma è tornata alla vittoria battendo con un 3-0 la Sampdoria. Un match in cui il grande protagonista è stato senza dubbio Gini Wijnaldum, autore del vantaggio (di testa) e dunque del rigore procurato poi realizzato da Dybala. La rete dell'olandese è arrivata al minuto 57, mentre Mourinho dava indicazioni a Solbakken. Pronto ad entrare, l'ex Bodo/Glimt è stato stoppato.

La Roma, all'indomani della gara vinta, ha pubblicato sui propri account social il momento in cui Mourinho parla a Solbakken, pronto a subentrare insieme a Belotti per provare a sbloccare il risultato. Mentre il lusitano spiega all'attaccante le sue mansioni, però, il match cambia: Wijnaldum e 1-0.

Solbakken chiede così a Mourinho il da farsi, ma l'ex mister di Inter e Tottenham lo stoppa con la mano, chiedendogli di aspettare. Il norvegese si rimette così la pettorina, sedendosi nuovamente in panchina, mentre il Gallo Belotti subentra comunque al posto di Abraham, deludente.

Per Solbakken, comunque, il momento dell'ingresso in campo è arrivato: dentro al minuto 80 per Pellegrini, il classe 1998 ha fornito l'assist per il 3-0 con cui El Shaarawy ha chiuso la gara.

"Scusa Ola" ha scritto Mourinho sul suo profilo Instagram, condividendo il video in cui si vede in contemporanea l'1-0 e la reazione del lusitano e di Solbakken.

"Abbiamo messo Solbakken che era fresco e ha dato più intensità, quando Dybala si è accentrato abbiamo avuto più palla" aveva evidenziato Mourinho dopo il termine della gara.

Per Mourinho un match contro la Sampdoria particolare anche per il caso Stankovic: il tecnico della Roma ha chiesto ai suoi tifosi di interrompere i cori contro il serbo, stoppandoli con la mano destra. La stessa usata per chiedere scusa a Solbakken e posticipare il suo ingresso in campo.