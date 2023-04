Ora sì, la Roma scopre Wijnaldum: goal e rigore procurato contro la Sampdoria

Rimasto fermo a lungo per la frattura della tibia, dopo alcune gare da titolare l'olandese è stato il migliore in campo contro la Sampdoria.

Dybala, Matic, Belotti. E poi lui, Georginio Wijnaldum. I tifosi della Roma hanno vissuto un'estate entusiasmante per gli acquisti nella finestra 2022, arrivata subito dopo la festa in giro per la Capitale post successo in Conference League. Nomi importanti nel passato della Serie A e del calcio europeo che hanno fatto innamorare i tifosi capitolini, chi più, chi meno.

Wijnaldum, suo malgrado, ha dovuto aspettare diversi mesi per poter cominciare a far battere il cuore dei tifosi della Roma, visto e considerando l'infortunio alla tibia a poche settimane dal suo acquisto. Un lungo stop, per cui è stato costretto a saltare anche i Mondiali qatarioti, e ritorno in campo solamente a inizio febbraio 2023.

Qualche scampolo di gara tra Europa League e Serie A prima di prendersi un posto da titolare. I primi sprazzi di Wijnaldum sono apparsi nel match perso contro il Sassuolo, ma è contro la Sampdoria, nel 28esimo turno, che l'olandese ha finalmente vissuto una gara da protagonista che attendeva dal 5 agosto 2022, data della sua firma con la Roma.

Se la Roma ha potuto portare a casa i tre punti, rispondendo alla Lazio e avvicinando l'Inter nuovamente sconfitta, lo deve a Wijnaldum, alla quinta gara da titolare.

Migliore in campo, l'ex Liverpool: si è fatto trovare pronto a centro area sul cross di Matic, dunque ha procurato il rigore realizzato da Dybala. In pratica, gli acquisti della scorsa estate, tutti insieme per provare a far dimenticare la sconfitta nel Derby, pre-sosta.

Capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo, Wijnaldum ha sempre dimostrato in carriera di avere il fiuto del goal. Basti pensare alle stagioni in doppia cifra con il PSV e il Newcastle, ma anche la buona media realizzativa dei tempi al Liverpool.

La rete contro la Sampdoria è la dimostrazione della sua capacità di 'sentire il goal': ha stazionato nell'area del team blucerchiato, ancora penultimo in classifica, per qualche secondo senza indietreggiare. Sulla stessa linea di Abraham ha aspettato un traversone dalla fascia mancina alla fine verificatosi.

Una partita da 7.5 in pagella, in attesa di trovare continuità. La Roma affronterà un aprile essenziale per la corsa Champions League e il sogno di trionfare ancora in Europa: la panchina lunga e l'esperienza di giocatori come Wijnaldum sarà fondamentale per vivere al meglio la parte finale dei due tornei.