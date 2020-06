I risultati in Serie B: Cremonese batte Ascoli nel recupero

La Serie B riparte col successo in trasferta della Cremonese ad Ascoli nel recupero della 28 giornata, nel weekend il prossimo turno.

La Serie B ha riacceso i motori. Lo ha fatto con la vittoria della , che passa sul campo dell' nel recupero della 28ª giornata.

Al 'Del Duca' i grigiorossi compiono il blitz grazie ai goal di Castagnetti, Palombi e Bianchetti (per i bianconeri provvisorio 1-2 di Morosini), trovando 3 punti d'oro nella corsa salvezza. In zona playout, adesso, ci sono i marchigiani.

Il campionato di B prosegue nel weekend, col programma della 29ª giornata che sarà inaugurata dall'anticipo di venerdì tra ed .

Altre squadre

RECUPERO 28ª GIORNATA

ASCOLI-CREMONESE 1-3 [18' Castagnetti (C), 22' Palombi (C), 38' Morosini (A), 59' Bianchetti (C)]

SERIE B, 29ª GIORNATA

SPEZIA-EMPOLI venerdì ore 17:30

COSENZA-VIRTUS ENTELLA sabato ore 18

CREMONESE-BENEVENTO sabato ore 18

CROTONE-CHIEVO sabato ore 18

LIVORNO-CITTADELLA sabato ore 18

PESCARA-JUVE STABIA sabato ore 18

SALERNITANA-PISA sabato ore 18

TRAPANI-FROSINONE sabato ore 18

PORDENONE-VENEZIA sabato ore 20:30

ASCOLI-PERUGIA domenica ore 20:30