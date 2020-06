Quanto manca per la promozione del Benevento in Serie A? Quando sarà matematica?

La formazione di Inzaghi ha dominato il campionato di Serie B ed ora si prepara a festeggiare il ritorno nella massima serie.

L'incubo di una mancata promozione, dopo aver messo insieme una distanza siderale dalle contendenti, sembra essere passato, in virtù del ritorno della Serie B 2019/2020. Ora per il di Inzaghi servirà lottare sul campo per poter agguantere la prima piazza e tornare così nella massima serie per affrontare il secondo campionato di della propria storia.

Dall'estate 2019 a quella 2020, un lungo cammino quello del Benevento, vincente grazie alle idee di Inzaghi ed una formazione esperta, composta da giocatori abituati a giocare in Serie A, da Sau a Maggio, passando per Hetemaj. Bagarre per secondo posto e playoff, squadra campana invece ormai prossima a festeggiare la promozione.

COSA SERVE AL BENEVENTO PER LA PROMOZIONE IN SERIE A?

Il Benevento sarà impegnato nel posticipo del 29esimo turno contro la , pronto a mettere altri punti in cascina per avvicinare l'obiettivo della promozione. Con una vittoria contro il team lombardo, infatti, la distanza dal terzo posto sarebbe di ben 24 punti, con soli 27 ancora in palio.

In parole povere, il Benevento potrebbe anche perdere tutte le gare rimanenti, a condizione di fare una manciata di punti senza dover per forza di cose aspettare i risultati delle altre avversarie. Per essere assolutamente sicuro della promozione in Serie A, la squadra campana dovrà semplicemente fare sette punti, dalla gara contro la Cremonese del 29esimo turno, fino alla giornata 38.

Un compito decisamente semplice, che potrebbe portare il Benevento a festeggiare già alla 30esima, qualora dovesse battere sia la Cremonese, sia l' , sperando però anche nell'ennesimo rallentamento delle altre.

QUANDO SARÀ MATEMATICA LA PROMOZIONE DEL BENEVENTO?

Il ritorno in Serie A del Benevento potrebbe essere festeggiato già venerdì 26 giugno, se il Benevento dovesse battere la Cremonese nel 29esimo turno, portandosi a +24 sulla terza in classifica, ed ottenere un risultato positivo contro l'Empoli.

Potrebbe bastare anche il pareggio contro l'Empoli, qualora nel 30esimo turno il dovesse battere il , e allo stesso tempo sia Pordenone che uscissero solamente con zero o un punto dalle sfide previste rispettivamente contro Trapani e .

BENEVENTO IN SERIE A SE...

Batte la Cremonese nel posticipo del 29esimo turno e nel 30esimo pareggia o vince contro l'Empoli sperando sia in Frosinone-Cittadella 2 e sia al massimo in un pareggio da Chievo-Spezia e Trapani-Pordenone