I risultati in Serie B - Fuga dell'Empoli in testa

33esima giornata di Serie B, l'Empoli batte la Reggiana nell'anticipo. Attesa per Lecce-SPAL ed Entella-Salernitana.

Continua la marcia dell'Empoli come capolista di Serie B, deciso a tornare in Serie A. In attesa delle gare di Lecce e Salernitana, gli azzurri, che devono recuperare due match, si portano a +4 sui pugliesi e sopratutto a +8 sulla formazione campana.

A decidere la gara contro la Reggiana ci ha pensato Matos: conclusione di Bajrami deviata da Ajeti, palla sui piedi dell'attaccante dell'Empoli che all'11' ha insaccato per tre punti fondamentali in chiave promozione.

Nel 33esimo turno Lecce impegnato in casa contro la SPAL, mentre la Salernitana se la vedrà contro l'Entella in quel di Chiavari.

SERIE B, 33ª GIORNATA

REGGIANA-EMPOLI 0-1 [11' Matos]

ASCOLI-MONZA sabato ore 14

BRESCIA-PESCARA sabato ore 14

CREMONESE-PORDENONE sabato ore 14

ENTELLA-SALERNITANA sabato ore 14

LECCE-SPAL sabato ore 14

FROSINONE-CITTADELLA sabato ore 16

REGGINA-VICENZA domenica ore 15

VENEZIA-COSENZA domenica ore 19

CHIEVO-PISA lunedì ore 19

CLASSIFICA SERIE B