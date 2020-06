I risultati in Liga - Il Villarreal ora sogna la Champions League

Pareggio che non serve a nessuna delle due, quello andato in scena tra Maiorca e Leganes. Attesa per le altre gare del 30esimo turno.

Non è iniziato all'insegna dello spettacolo, in attesa di - , il 30esimo turno di . Non per questo però dal campionato spagnolo non sono arrivati risultati importanti, visto il successo esterno del che cambia parecchio la corsa alla .

Grazie alla rete di Moreno, infatti, il Villarreal non solo è riuscito ad espugnare Granada e allontanare il team di Penas dalle zone d'elite, ma bensì ha dato un chiaro messaggio alle contendenti, ovvero quello di voler tornare in Champions League tramite l'affolata corsa per il quarto posto.

Sul fondo della classifica non si fanno male invece Maiorca e , che tradotto significa pareggio poco utile per entrambe: ora, nelle altre gare della giornata, , Vigo ed hanno una grande opportunità di sfruttare l'1-1 maturato.

Altre squadre

RISULTATI LIGA, 30ª GIORNATA

GRANADA-VILLARREAL 0-1 [11' Moreno]

MAIORCA-LEGANES 1-1 [9' Sevilla (M), 87' Rodrigues (L)]

SIVIGLIA-BARCELLONA - Clicca qui per il resoconto

ESPANYOL-LEVANTE

ATHLETIC BILBAO-REAL BETIS

GETAFE-EIBAR

ATLETICO MADRID-VILLARREAL

CELTA VIGO-ALAVES

VALENCIA OSASUNA

REAL VALLADOLID-REAL MADRID