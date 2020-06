Siviglia-Barcellona 0-0: Messi nervoso e catalani imballati, esulta il Real

Tre punti di vantaggio sul Real Madrid, ma con una partita in più. Il Barcellona scopre il fianco alle Merengues dopo il pareggio contro il Siviglia.

Pari e patta tra, allo stadio Sánchez Pizjuán. Nessun goal, nonostante le tante occasioni maturate nell'arco dei novanta minuti. Barcellona meno intenso e convinto del solito, Siviglia sciupone nella ripresa.

Il Barcellona prova a tessere il suo gioco come sempre, ma Lopetegui ha schierato difensivamente molto bene la sua squadra. Quasi tutte le trame dei catalani sono stoppate dal Siviglia, che però d'altro canto non riesce mai a ripartire con pericolosità.

Il Barça sfiora il goal comunque sulla classica punizione dai 20 metri di Lionel Messi, mandata in angolo però dal salvataggio di testa di Koundé. Difensore francese che tra l'altro colleziona anche la più ghiotta palla-goal per il Siviglia, sugli sviluppi di corner.

A fine primo tempo Leo Messi è protagonista di una rissa, che fa partire proprio la Pulce dopo aver subito un fallo da Diego Carlos: l'argentino strattona quest'ultimo e nel parapiglia Busquets e Fernando si beccano due cartellini gialli.

Il Siviglia si sveglia nella ripresa dal punto di vista offensivo, ma spreca le sue due occasioni più importanti: miracolo di ter Stegen al 55' su Ocampos, e nuova parata del portiere tedesco due minuti più tardi su Munir.

I cambi da entrambe le parti non portano a nulla di diverso in campo, con i vari Griezmann, Suso e Arthur lanciati in campo. Il Barcellona alla fine si arrende e torna a casa con un solo punto in tasca, scoprendo il fianco al .