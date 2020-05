I risultati in Bundesliga: Vincono Leverkusen e Werder Brema

Nell'anticipo del venerdì l'Hertha ha vinto il Derby di Berlino. Vince anche il Bayer Leverkusen contro il Gladbach. Solo pari per l'Hoffenheim.

La ventisettesima giornata di si è aperta venerdì sera col poker dell'Hertha nel Derby di Berlino contro l'Union. Sabato pomeriggio il vince sul campo del Gladbach e lo scavalca al terzo posto. Il tutto in attesa del risultato del , in campo domenica contro il .

Vince in trasferta anche il che batte il e si porta momentaneamente a -1 dal , impegnato più tardi in casa contro l' . L' non va oltre il pari sul campo del fanalino di coda Paderborn. Vince il in casa del .

BUNDESLIGA, RISULTATI 27ª GIORNATA

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO 4-0 [50' Ibisevic, 52' Lukebakio, 61' Cunha, 77' Boyata] - Clicca qui per il report completo

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN 1-3 [7' Havertz (Ba), 52' Thuram (Bo), 58' rig. Havertz, 81' Bender (Ba)]

FRIBURGO-WERDER BREMA 0-1 [19' Bittencourt]

PADERBORN 07-HOFFENHEIM 1-1 [4' Skov (H), 9' Srbeny (P)]

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-2 [32' Guerreiro, 78' Hakimi] - Clicca qui per il report completo

BAYERN MONACO-EINTRACH [sabato ore 18.30]

SCHALKE 04-AUGSBURG [domenica ore 13.30]

MAINZ-LIPSIA [domenica ore 15]

COLONIA-FORTUNA DUSSELDORF [domenica ore 18]

