Hertha Berlino-Union Berlino 4-0: il Derby è di Labbadia, Ibisevic sugli scudi

L'Hertha Berlino sale a 34 punti in classifica grazie al successo nel Derby contro l'Union: reti di Ibisevic, Lukebakio, Cunha e Boyata.

L'Herta Berlino fa suo il Derby contro l'Union. Succede tutto nel secondo tempo, con la squadra di Labbadia che apre le danze con Ibisevic e poi dilaga, fino al poker firmato da Boyata. L'Herta sale così a 34 punti in classifica, lasciando l'Union a 30.

Il Derby di Berlino si gioca nel silenzio assordante del Olympiastadion, caro a noi italiani visto che nel 2006 vincemmo il Mondiale contro la . La stracittadina di Berlino si dimostra troppo importante per entrambe le squadre, che faticano a regalare spettacolo ai tifosi da casa.

La costruzione della manovra non è il punto forte dell' , ormai da inizio anno, e nemmeno in questa partita riesce ad imporre il proprio il ritmo. Molto meglio l'Union invece dal punto di vista del gioco, nonostante un tasso tecnico generale inferiore. Ma il risultato è uno stallo assoluto nel primo tempo, con le due squadre che giocano scacchi ed hanno paura di scoprirsi.

Ma nel secondo tempo cambia tutto in modo repentino e anche inaspettato. Uno-due clamoroso dell'Hertha Berlino proprio ad inizio ripresa, dopo uan prima frazione deludente della squadra di Labbadia. Prima Ibisevic su assist dalla sinsitra di Plattenhardt, poi Lukebakio in volata verso Gikiewicz sempre su imbucata del bomber Ibisevic.

L'Union Berlino a questo punto non reagisce alla botta e, anzi, si sfilaccia e scopre il fianco ad altri goal, per la gioia in panchina di uno scatenato Bruno Labbadia sotto la pioggia: Cunha va ancora a segno dopo la scorsa giornata, mentre il timbro finale sul poker lo mette Boyata in occasione di calcio d'angolo.

IL TABELLINO

Hertha-Union 4-0

Marcatori: 50' Ibisevic, 52' Lukebakio, 61' Cunha, 77' Boyata

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Darida (80' Maier), Grujic; Lukebakio (75' Dilrosun), Cunha (66' Mittelstaedt), Skjelbred (81' Samardzic); Ibisevic (75' Piatek). All. Labbadia

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Friedrich, Hübner, Parensen; Trimmel, Reichel (63' Ryerson), Promel, Andrich (72' Kroos); Bülter (63' Malli), Ingvartsen (57' Ujah), Andersson (72' Polter). All. Fischer

Ammoniti: Parensen, Lukebakio, Grujic

Espulsi:

Arbitro: Harm Osmers