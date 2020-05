I risultati in Bundesliga: il Leverkusen crolla in casa, pari Gladbach

Il Bayern espugna Dortmund e vola a +7. Cade il Leverkusen in casa, si ferma anche il Gladbach con il Werder. Pari e show tra Eintracht e Friburgo.

Altro appuntamento con la , stavolta infrasettimanale. La 28ª giornata va in scena tra martedì e mercoledì, proseguendo nel ritorno alla normalità dopo l'emergenza Coronavirus.

Ad aprire i battenti il 'Klassiker' tra e , vinto dai bavaresi di misura grazie a una prodezza di Kimmich, che aumenta il divario tra capolista e gialloneri a +7.

Nei match del martedì sera, crolla in casa il contro un super : Arnold è mattatore con un goal e due assist, entrambi per Pongracic. Mette la ciliegina sulla torta Steffen, l'uomo più in forma per Glasner nel 2020.

Altre squadre

Pareggi invece tra e Gladbach, con tante occasioni sciupate dai padroni di casa, e tra e : Kamada e Chandler nel finale ribaltano tutto.

BUNDESLIGA, 28ª GIORNATA

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1 [43' Kimmich]

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG 1-4 [43' e 75' Pongracic (W), 64' Arnold (W), 67' Steffen (W), 85' Baumgartlinger (B)]

EINTRACHT FRANCOFORTE-FRIBURGO 3-3 [28' Grifo (F), 35' André Silva (E), 67' Petersen (F), 69' Höler (F), 79' Kamada (E), 82' Chanlder (E)]

WERDER BREMA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-0

LIPSIA-HERTHA BERLINO [mercoledì ore 18:30]

AUGSBURG-PADERBORN [mercoledì ore 20:30]

FORTUNA DUSSELDORF-SCHALKE 04 [mercoledì ore 20:30]

HOFFENHEIM-COLONIA [mercoledì ore 20:30]

UNION BERLINO-MAINZ [mercoledì ore 20:30]