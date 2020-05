Ripresa della Serie A, Salvini: "Tifo per il sì, Inter e Milan al Centrosud"

La ripresa dei campionati in resta avvolta nell'incertezza. Soprattutto dopo il post Facebook di Vincenzo Spadafora , il quale ha raffreddato gli entusiasmi allontanando l'ok con cui rimettere in moto la stagione calcistica.

Sì agli allenamenti individuali anche per i club , via libera alle sedute di gruppo dal 18 maggio, ma ad oggi sul ricominciare a disputare partite nulla è stabilito. Parola del Ministro dello Sport.

"Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e di ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio ".

Matteo Salvini, dal canto suo, a 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento si è mostrato invece favorevole al tornare in pista.

"Il calcio è anche un business, se muore di rimando si fermano tutti gli altri sport. Ci sono migliaia di posti di lavoro che ballano. E non parlo di Ronaldo o Ibrahimovic ma di tutto quello che ruota attorno. Chiaro, non ci può essere il via libera subito, tra una quindicina di giorni speriamo di avere delle rassicurazioni. Spero per giugno, altrimenti lo Stato avrà un altro settore in crisi se qualche ministro dirà di no. Ci sarebbe un altro miliardo da tirare fuori".

"Qualcuno ha sottovalutato il problema, persino demonizzato il mondo del calcio, forse per scarsa conoscenza della materia, non sapendo che ci sono a rischio 300.000 posti di lavoro, tutto l’indotto del sistema calcio. Invece spara sui ricconi del pallone per non parlare dei problemi degli altri... Se metà delle società professionistiche falliscono in caso di mancata ripartenza prima dell’estate, mi deve però spiegare dove prende quel miliardo per tappare il buco".

"Vanno tutelati i posti di lavoro, il calcio tiene in vita metà degli altri sport. Tifo quindi per la riapertura in sicurezza, non per i successi del , perché per quelli temo di dover aspettare ancora qualche anno. Ripeto: se qualcuno spara sul calcio perché è popolare farlo, non fa un servizio all’Italia".