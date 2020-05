Ripresa allenamenti Serie A: dalla Juventus all'Inter, il programma

La Serie A comincia a rimettersi in moto, con gli allenamenti scaglionati delle varie squadre: ecco il quadro completo della ripresa.

Il Viminale ha dato il via libera per gli allenamenti individuali ai club di Serie A: la prescrizione è entrata in vigore lunedì 4 maggio e durerà fino al 17 maggio. Il giorno 18, infatti, il Governo aveva già dato il via libera agli allenamenti di gruppo.

"È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private".

Nessun dubbio quindi, le squadre possono tornare ad allenarsi in qualche modo. Andiamo a vedere, squadra per squadra, il calendario della ripresa degli allenamenti, con le rispettive modalità.

ATALANTA

La Dea ha comunicato che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie. Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi.

BOLOGNA

Il comunica che a partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N. Galli. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici.

BRESCIA

Il non ha ancora comunicato nulla sulla ripresa degli allenamenti. Ricordiamo che il presidente Cellino è stato fino ad ora il più agguerrito sul fronte del "non riprendere il campionato".

CAGLIARI

Il club sardo non ha ancora deciso una data per la ripresa degli allenamenti. La situazione potrebbe sbloccarsi da un giorno all'altro, ma la linea del club è chiara: prima di riprendere le sedute occorre aspettare un protocollo o almeno regole certe a tutela della salute e della sicurezza di giocatori e staff. Insomma, decisione rimandata da parte di Giulini per adesso.

FIORENTINA

Anche la non ha ancora preso una decisione e temporeggia. La Viola, fino a nuova decisione, ha comunicato ai propri giocatori di continuare ad allenarsi a casa. Dunque senza andare nei parchi (che riapriranno, in parte, dal 4 maggio), anche in forma individuale.

GENOA

Nemmeno il riprende ad allenarsi. Il Grifone, al pari di altre squadre della , attende un protocollo da parte del Governo per riprendere gli allenamenti.

INTER

La squadra di Antonio Conte invece torna in campo ed è una delle prime. Il club ha comunicato che nei prossimi giorni sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale. Tutte le altre strutture del centro resteranno chiuse e sarà messo a disposizione solo il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti.

JUVENTUS

Nessun comunicato ufficiale della Vecchia Signora, ma tra martedì 5 maggio e mercoledì 6 il centro di allenamento della riaprirà le porte: ma solo per i calciatori rimasti in durante l'emergenza. In tutto sono undici i calciatori che potranno riprendere questi allenamenti individuali, gli altri sono stati richiamati dall'estero e dovranno osservare un periodo di isolamento.

LAZIO

I biancocelesti non hanno comunicato ufficiamente nulla, ma la squadra è pronta a riprendere gli allenamenti in modo individuale da mercoledì 6 maggio, anche se il direttore sportivo Tare sta cercando in queste ore di anticipare tutto a martedì.

Altre squadre

LECCE

Il si muove nella totale democrazia e lascia aperta ogni possibilità ai suoi giocatori. Dopo aver vagliato alcune ipotesi, infatti, la società ha deciso di aprire già da lunedì 4 maggio i cancelli dello stadio “Via del Mare” per consentire allenamenti volontari e individuali. I giocatori, tutti rimasti in città durante la fase dell’isolamento, potranno quindi scegliere se continuare ad allenarsi da soli in casa o andando allo stadio.

MILAN

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali da parte del Mlan. Il Diavolo ha messo come priorità le visite mediche di tutti i componenti della squadra, dopodiché sarà possibile riprendere gli allenamenti e fissare una data.

NAPOLI

Il prevede di iniziare dopo il 10 maggio, anche se per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. I giocatori svolgeranno le visite mediche e lavoreranno su tre campi non appena riprenderanno le sedute.

PARMA

Il comunica che dalla settimana del 4 maggio gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club.

ROMA

I giallorossi hanno cominciato oggi, 4 maggio, a svolgere le visite mediche prima di poter tornare agli allenamenti. Mentre giovedì ricominceranno gli allenamenti individuali. Tre i campi per lavorare, quelli su cui generalmente la squadra si allena durante l’anno, alternandoli.

SAMPDORIA

Breve e chiaro il comunicato della : a partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.

SASSUOLO

Prima squadra della Serie A a riprendere le sedute: U.S. Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative. Alle sedute individuali, che si articoleranno nell'arco delle mattinate, dal lunedì al venerdì, con l'utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all'ora (un atleta per ogni metà campo), non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza.

La SPAL, nonostante l'ordinanza regionale (prima) e nazionale (dopo) lo consenta, non riprenderà gli allenamenti. Lo ha comunicato la società, che aspetta prima di tutto un protocollo unico e chiaro.

TORINO

Nessuna data certa sulla ripresa degli allenamenti. Il giorno della ripresa è ancora da decidere, ma sicuramente non si inizierà prima di giovedì 7 maggio, visto che bisognerà procedere alla sanificazione della struttura sportiva e alle visite mediche di tutto il gruppo.

UDINESE

L' non riprende con gli allenamenti. Il club ha comunicato che "in doverosa attesa della definizione dei protocolli sanitari da parte delle autorità competenti, permane la sospensione di tutte le attività presso il centro sportivo "Dino Bruseschi".

VERONA

Il ha la volontà di riprendere al più presto, ma la data di inizio delle sedute individuali allo Center ‘Paradiso’ di Peschiera verrà comunicata a procedure ultimate (sanificazione e quant'altro). I calciatori proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta.