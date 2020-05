Spadafora ribadisce: "Ripresa del campionato? Per ora non se ne parla proprio"

Il ministro dello Sport non cambia idea sulla ripresa della Serie A: "Leggo cose strane in giro, nulla è cambiato".

Nella giornata di oggi è arrivata una importante notizia per il mondo del calcio italiano: il Viminale ha dato il via libera per gli allenamenti individuali dei calciatori in strutture pubbliche o private, ma ipotizzare una data per la ripresa della è ancora prematuro.

Almeno da quanto si evince dalle parole di Vincenzo Spadafora: il ministro dello Sport ha affidato il proprio pensiero ad un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

"Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Altre squadre Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!".

Insomma, niente trionfalismi per chi spera in un ritorno delle partite, quantomeno in tempi brevi: solo quando verrà sciolto il nodo del protocollo di sicurezza per quanto riguarda gli allenamenti potremo finalmente iniziare a pensare che tutto torni alla normalità.