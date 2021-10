Cosa dice il regolamento sul vantaggio in caso di rigore?

Mkhitaryan e Abraham a terra, palla in rete ma penalty assegnato. Dopo la respinta di Szczesny le proteste di Mancini per una trattenuta.

Polemiche furiose nel posticipo dell'ottavo turno di Serie A, che ha visto Juventus e Roma a confronto allo Stadium. Dopo il vantaggio dei bianconeri con Kean, il rigore assegnato ai giallorossi che ha portato ad un caos in campo, sui social e nelle dichiarazioni.

Orsato, direttore di gara, ha infatti assegnato il penalty alla Roma dopo un fallo di Szczesny su Mkhitaryan: il pallone era però già entrato in rete dopo il tocco di Abraham, rialzatosi dopo un altro contatto dubbio con Danilo in area di rigore.

L'arbitro di Juventus-Roma ha fermato il gioco e assegnato il penalty dopo un lungo check VAR e l'iniziale bandierina alzata da parte del guardalinee: niente fuorigioco, niente vantaggio e rigore per i giallorossi sbagliato da Veretout, con parata di Szczesny.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che ci sia un’evidente opportunità di segnare una rete. In questo caso, l’arbitro dovrà espellere il calciatore alla prima interruzione di gioco.

Se, però, il calciatore gioca il pallone o contrasta / interferisce con un avversario, l’arbitro interromperà il gioco, espellerà il calciatore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto, a meno che il calciatore commetta un’infrazione più grave.

LA SPIEGAZIONE DELLA FIGC