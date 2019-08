Real Madrid, sorpresa Hazard: indosserà la maglia numero 7 di Ronaldo

Svelato il numero di maglia di Hazard al Real Madrid: non è il 23 ma il 7 di Cristiano Ronaldo. Mariano Diaz si prende il numero 24.

Il mistero è giunto alla conclusione: Eden Hazard avrà la maglia numero 7 del . Il vero erede di Cristiano Ronaldo, almeno dal punto di vista simbolico della numerazione delle divise, è l'ex fuoriclasse del .

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

A comunicarlo è stato lo stesso Real Madrid, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato ufficialmente i numeri di maglia per la prossima stagione. Hazard, appunto, lascia la 10 del Chelsea per la 7 bianca. Un numero altamente significativo, se è vero che è stato indossato per anni da sua maestà Cristiano Ronaldo.

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta di una sorpresa non indifferente: la sensazione comune era che Hazard avrebbe indossato la maglia numero 23, quella di Michal Jordan e LeBron James tra gli altri. Perché la 7 era di proprietà di Mariano Diaz, per nulla disposto a svestirla per lasciarla all'ultimo arrivato. Invece, tutto è cambiato.

E l'ex attaccante del ? Si è dovuto scegliere un altro numero, puntando sul 24. Fermo restando che proprio Mariano, accostato alla come possibile successore di Dzeko, potrebbe fare le valigie e lasciare Madrid entro inizio settembre.